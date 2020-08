F1, Silverstone, Libere 1: Bottas strabilia con la Mercedes

Valtteri Bottas continua a stupire con la Mercedes: il finlandese è stato 1"3 più veloce a Silverstone rispetto al miglior tempo ottenuto da Max Verstappen nella prima sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna della scorsa settimana.

Valtteri è arrivato a 1'26"166 con le gomme Soft, più morbide di una mescola, essendo stata scelta dalla Pirelli la C4 al posto della C3, che dovrebbe limitare il divario a circa mezzo secondo, il resto ce lo metteno la Mercedes e Bottas.

Il primo turno del GP 70° anniversario ci rivela uan volta di più la grande superiorità delle frecce nere che stanno fagocitando questo mondiale 2020. Lewis Hamilton è arrivato a 138 millesimi da Bottas rivelando un ottimo periodo di forma corroborato dal rinnovo del contratto con la Stella per la quinta stagione di fila.

Al terzo posto si è insediato Max Verstappen con la Red Bull dotata di un motore Honda fresco, il secondo di questa stagione per iniziare la rotazione delle power unit. L'olandese con la RB16 ha pagato 727 millesimi dimostrando che le novità portate non sono sufficienti a ridurre il gap dalle Mercedes.

La Red Bull, piuttosto, è stata avvicinata dalla Racing Point guidata da Nico Hulkenberg confermato sulla RP20 di Sergio Perez, ancora positivo al Covid. Il tedesco si è portato a soli 49 millesimi da Max confermando che la RP20 ha un potenziale ancora da scoprire. Nico non ha disputato il GP di Gran Bretagna per un problema alla frizione e ha voglia di rifarsi in questa seconda occasione.

La Ferrari si rivela quarta forza con Charles Leclerc: il monegasco ha girato in 1'27"062 facendo anche delle prove di altezza con due rilevatori laser nel posteriore che misuravano l'altezza da terra, segno che i tecnici del Cavallino stanno ancora studiando l'assetto Rake più adatto alla SF1000.

Alexander Albon è sesto con la seconda Red Bull Racing: l'anglo thailandese ha accusato più sottosterzo del compagno di squadra per cui paga oltre un secondo dalla vetta e quattro decimi da Max, mentre Sebastian Vettel è solo settimo con l'altra Rossa: il tedesco appare nuovamente in difficoltà. Mentre la scorsa settimana non aveva girato, in questa sessione non ha avuto problemi tecnici, passando spesso oltre le linee del tracciato a riprova che non gradisce affatto la configurazione della SF1000 molto scarica.

In ottava piazza c'è Lance Stroll con una Racing Point che ha bene impressionato in particolare nel long run, mentre la top ten è completata da Daniil Kvyat con l'AlphaTauri nona ed Esteban Ocon decimo con la Renault.

Il russo, autore di 27 giri, vale a dire la massima distanza percorsa, pare aver riassorbito alla grande il botto di domenica scorsa causato da una gomma che è stata cotta da un cerchio che si è surriscaldato, tanto da precedere Pierre Gasly, 11esimo, a un decimo.

Non ha impressionato la McLaren: Lando Norris è 12esimo con Carlos Sainz 13esimo. In mezzo alle due MCL35 si è inserita la Haas di Romain Grosjean, mentre Kevin Magnussen è desolatamente ultimo con l'altra VF-20.

Positiva la Williams che ha messo George Russell e Nicolas Latifi al 15esimo e 16esimo posto, mentre Daniel Ricciardo, che con la Renault ha svolto un lavoro diverso da Ocon, è solo17esimo, non in linea con le ambizioni della Casa francese.

Male l'Alfa Romeo: Kimi Raikkonen, protagonista di un innocuo lungo, è in difficoltà con la C39. Il finlandese ha preceduto di tre decimi Robert Kubica che è tornato al volante della monoposto del "biscione" al posto di Antonio Giovinazzi. Fra i due compagni di squadra tre decimi.