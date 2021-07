F1 Silverstone: Hamilton beffa Leclerc nel punto del botto di Verstappen!

Lewis Hamilton vince a casa sua. Centra la 99esima vittoria della sua carriera nel GP di Gran Bretagna (l'ottava a Silverstone!) dopo una gara incredibile: è stato penalizzato di 10 secondi per aver causato il crash di Max Verstappen a Copse durante il primo giro. E nello stesso punto l'epta-campione ha infilato la Ferrari di Charles Leclerc al giro 50, dopo che la Rossa aveva condotto la gara dalla ripartenza.

Il mondiale si riapre perché Max Verstappen è finito all'ospedale per i controlli dopo il terribile crash con una forza di impatto di 51g! Lewis vince e si porta a soli 8 punti dall'olandese. Il successo è andato al Re Nero, ma l'eroe di giornata è stato Charles Leclerc con una Ferrari rediviva.

Di solito le commemorazioni fanno bene alla Ferrari: Charles Leclerc pensava di festeggiare nel modo più esplosivo e clamoroso i 70 anni dalla prima vittoria di una Rossa in F1. E il monegasco ci è arrivato vicino a vincere con la SF21 nel GP di Gran Bretagna, proprio come aveva fatto dieci anni fa Fernando Alonso con la F60. Se il successo dello spagnolo era sembrato una sorta di regalo (erano state cambiate apposta le regole sugli scarichi soffianti), quello di Charles sarebbe stato il frutto di una gara mitica che resterà scolpita nella storia dei GP.

Leclerc è riuscito ad andare in testa nel corso del primo giro quando il contatto a Copse fra Lewis Hamilton e Max Verstappen ha mandato la Red Bull che era al comando contro le barriere. L'urto è stato spaventoso: la RB16B nel contatto ha perso una ruota e ha sbattuto con il lato posteriore destro contro le barriere. La macchina si è distrutta e il pilota, uscito con le sue gambe dalla vettura, è stato precauzionalmente in ospedale dopo i controlli al centro medico per sottoporre l'olandese a una tac cerebrale. L'impatto è avvenuto a 51G!

Hamilton ha cercato di infilarsi a Copse all'interno di Verstappen e Max ha chiuso la curva agganciando la posteriore destra all'anteriore della Mercedes, innescando un crash pauroso che per fortuna è finito bene. I commissari sportivi hanno sanzionato Lewis con una penalità di 10 secondi che l'inglese ha scontato al pit stop.

La gara è stata interrotta con la bandiera rossa e alla ripartenza da fermo del terzo giro, Leclerc si è messo in testa alla corsa con un'autorità degna di un fuoriclasse e la SF21 è sembrata la monoposto con la migliore gestione delle gomme. La Ferrari ha sperato di rompere l'incantesimo con Charles che ha compiuto un capolavoro (ha dovuto fare i conti con continui problemi elettronici alla power unit), braccato nel finale da un Lewis Hamilton in furiosa rimonta che con le gomme hard è andato a riprendere la Rossa con un passo più veloce di un secondo al giro. Lewis ha attaccato il monegasco a tre giri dalla fine proprio a Copse, quasi a voler dimostrare a chi lo ha penalizzato, che quel sorpasso non era proibitivo.

La Ferrari con le gomme medie volava, mentre con le hard non aveva lo stesso passo della Mercedes, ma Leclerc ha riportato la Rossa al rango di un top team su una pista che sulla carta doveva essere ostica al Cavallino.

La Mercedes torna al successo dopo cinque affermazioni Red Bull: Hamilton c'è arrivato dopo un contatto con Verstappen che scatenerà un mare di polemiche, ma Lewis ha dato un saggio della sua classe, allontanando forse il pericolo dell'arrivo di George Russell al posto di Valtteri Bottas. Lewis è a 8 punti da Max nei piloti e la Mercedes è a quattro lunghezze dalla Red Bull nel Costruttori visto che anche Perez è rimasto a bocca asciutta: l'unica cosa che il messicano è riuscito a fare è stato togliere il giro più veloce a Hamilton con un treno di gomme soft, ma il giro aggiuntivo non è stato assegnato.

Hamilton si è goduto il bagno di folla con 350 mila spettatori sulle tribune nei tre giorni, mentre Leclerc torna sul podio dopo oltre un anno, rilanciando le sorti della Ferrari: Lewis ha battuto la Rossa, ma Leclerc è riuscito a stare davanti a Valtteri Bottas con l'altra Mercedes, lasciando intendere quello che potrebbe essere all'Hungaroring.

La squadra del Cavallino conquista quattro punti sulla McLaren, perché Lando Norris e Daniel Ricciardo hanno fatto bottino con il quarto e quinto posto, riuscendo a stare davanti a Carlos Sainz, sesto, penalizzato da un pit stop molto lento (12"3) pr un problema alla pistola dell'anteriore sinistra. Peccato, perché lo spagnolo avrebbe potuto lottare con le MCL35 M.

Positiva la prestazione di Fernando Alonso con l'Alpine che ha preceduto Lance Stroll con l'Aston Martin e il compagno di squadra Esteban Ocon. Ha chiuso la top 10 Yuki Tsunoda che conquista un altro punticino per l'AlphaTauri: il giapponese ha concluso davanti al compagno di squadra Pierre Gasly.