F1 | Sicard esordirà come Direttore Sportivo FIA al GP di Monaco

Come anticipato il mese scorso, il francese è stato assunto per assumere un nuovo ruolo come parte della risposta alla controversia del GP di Abu Dhabi dello scorso anno.

L'ormai ex-AD della DAMS lascerà la sua posizione presso l'organizzazione francese lunedì, dopo aver dato il suo preavviso nelle ultime sei settimane.

Il ruolo di direttore sportivo della FIA era in precedenza uno dei tanti ricoperti da Michael Masi. Tuttavia, la descrizione del lavoro è stata rinnovata, posizionando Sicard tra il responsabile del dipartimento monoposto, Peter Bayer, e i principali uomini della F1 dell'organo di governo.

Le sue responsabilità in F1 comprenderanno la stesura e l'aggiornamento dei regolamenti sportivi, oltre a mantenere una visione d'insieme del controllo delle gare e del sistema di controllo dei commissari per conto della FIA. Il suo lavoro sarà simile anche in F2, F3 e F4.

Sicard non ha mai lavorato direttamente in F1. Tuttavia, ha avuto a che fare con diversi piloti che poi hanno partecipato a GP e ha intrattenuto numerosi rapporti con i team di F1 che hanno affidato i loro giovani alla DAMS.

Francois Sicard Photo by: FIA Formula 2

Laureato in economia, Sicard ha iniziato a lavorare nel mondo delle corse nel 2001, quando è entrato in Renault Sport dopo aver ricoperto per 10 anni ruoli di marketing presso il costruttore francese.

Ha partecipato alla creazione della World Series by Renault, gestendo il campionato fino alla fine della sua terza stagione nel 2007 e lavorando con piloti come Sebastian Vettel e Robert Kubica.

Nel 2007 è entrato a far parte di Oak Racing LMP2 come direttore generale, prima di passare alla DAMS nel gennaio 2012 con un ruolo analogo.

Nell'ultimo decennio ha aiutato la squadra a conquistare titoli in diverse categorie importanti.

Davide Velsecchi ha vinto la GP2 nel 2012 e Jolyon Palmer ha bissato il successo nel 2014, mentre con l'attuale regolamento della F2 il miglior risultato della squadra è stato il secondo posto conquistato da Nicholas Latifi nel 2019.

Kevin Magnussen ha vinto il titolo della Formula Renault 3.5 Series con DAMS nel 2013 e Carlos Sainz ha ripetuto l'impresa l'anno successivo. Il team e.DAMS ha anche vinto tre titoli in Formula E sotto la guida di Sicard.