F1: si allunga la chiusura dei team di altre due settimane

Nell’incontro in videoconferenza tenutosi ieri tra i rappresentanti dei team di Formula 1, Liberty Media e FIA, oltre alle discussioni in atto sulle misure che saranno prese nel breve e nel lungo periodo per contrastare le problematiche create dalla pausa forzata della stagione 2020, è stato deciso di estendere il periodo di chiusura delle squadre.

La volontà è stata trasmessa al Consiglio Mondiale della FIA, che oggi ha ufficializzato il provvedimento.

Lo shutdown, inizialmente previsto per 21 giorni, è stato esteso a 35, ovvero due settimane in più. Il periodo di chiusura è da calcolare nell’arco di tre mesi (marzo, aprile e maggio), per mettere tutte le squadre sullo stesso piano, indipendentemente dai provvedimenti governativi che sono stati presi nei singoli stati.

La chiusura non è prevista solo per le squadre, ma è estesa anche alle aziende che producono le power unit.