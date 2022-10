F1 | Shwartzman: "Il simulatore Ferrari è molto vicino alla realtà"

Robert Shwartzman è alla finestra. Dopo aver assaggiato nella sessione FP1 del Gran Premio del Messico la F1-75, il pilota della Ferrari è intenzionato ad attendere le ultimissime evoluzioni del mercato piloti. Le sensazioni vissute nel venerdì di Austin lo hanno convinto ancora di più che nulla potrà dargli le sensazioni di una monoposto di Formula 1, ma Robert ha i piedi per terra.

Come ha spiegato a Motorsport.com, attenderà fino a quando ci sarà ancora un piccolo spiraglio aperto, poi se nel paddock di Formula 1 tutto sarà chiuso valuterà proposte alternative. L’unico punto fermo è che nel 2023 vuole tornare ad indossare casco e tuta, l’esperienza al simulatore di Maranello è servita, ma il richiamo della pista è troppo forte.

Torniamo al venerdì di Austin. È andato tutto come ti aspettavi o c’è stato qualcosa che ti ha stupito?

“Non conoscevo la macchina e la pista, diciamo che tutto per me era nuovo, e ammetto che ero un po' nervoso prima di uscire dai box. Alla fine però è stato molto bello e mi sono divertito. Era una sfida, e l’aspetto di cui sono più contento è aver completato il programma della squadra senza commettere errori. Ovviamente avrei voluto avere più tempo, un’ora non mi è stata sufficiente per arrivare al limite, sentivo di averne di più, in ogni giro ‘push’ dei sei che ho avuto a disposizione, sono riuscito ad abbassare il mio tempo, poi nell’ultimo giro ho trovato traffico e ho dovuto alzare il piede nell’ultimo settore”.

Hai un po' di rammarico di non essere riuscito a mettere insieme il tempo che avresti potuto fare?

“Non sono riuscito a mettere nero su bianco quello che era il mio potenziale, ma sono contento di quello che ho fatto nell’ora di test che ho avuto a disposizione, e credo che ad Abu Dhabi andrà meglio, visto che conosco la pista e un po' di esperienza mi sarà d’aiuto. Mi sarebbe piaciuto poter tornare in pista anche nella sessione FP2, quando provi le sensazioni che ti da una Formula 1 vorresti che non finissero mai, ma iniziamo col dire che è stata una bellissima esperienza”.

Lo scorso weekend hai provato anche cosa vuol dire fare il reserve-driver, ovvero vedere altri piloti che scendono in pista...

“Ma questo si mette in conto. Credo che ogni pilota soffra un po' nel vedere gli altri girare mentre sei seduto nell’hospitality, e io non sono un’eccezione”.

Robert Shwartzman, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Quando sei uscito dalla pit-lane, cosa hai provato?

“Non ho sentito un’emozione particolare, ero concentrato sulla sessione: macchina, pista e nient’altro. Avevo parecchie cose da fare, la squadra mi ha dato un bel programma che andava incontro alle loro esigenze ed anche alle mie, e per un’ora sono stato totalmente concentrato su raccogliere i feedback”.

Cosa ti ha impressionato di più nella guida della F1-75?

“Avevo già guidato una Formula 1 in precedenza, diciamo che non è stato uno shock assoluto. Ma quando ti accorgi che più spingi e più la monoposto resta attaccata alla pista…beh, è una sensazione incredibile. Ti puoi preparare alla frenata o all’accelerazione, ma quando senti la velocità che puoi portare in curva è una cosa davvero impressionante”.

In questa stagione il tuo compito principale è stato il lavoro al simulatore della Ferrari. Com’è stato guidare la monoposto reale rispetto a quella virtuale con cui hai avuto a che fare per molti mesi?

“Devo dire che il feeling che abbiamo oggi al simulatore non è niente male, sicuramente molto vicino a quanto ho avuto modo di sentire in pista, e questo conferma che il lavoro fatto a Maranello è ottimo. Va anche detto che ad Austin non ho cercato il limite, se avessi commesso un errore avrei rischiato di compromettere la sessione FP2 di Charles”.

È un aspetto che un pilota tiene in considerazione in questa tipologia di test?

“Sai che non è la tua macchina, e che hai la responsabilità di riconsegnarla integra al termine della sessione. Venire meno a questo aspetto è ciò che un pilota non deve mai fare, siamo nel contesto di un weekend di gara, e non va dimenticato”.

Quali sono i tuoi programmi in vista della stagione 2023?

“Al momento sto valutando tutte le possibilità. Una cosa è certa: voglio tornare a correre, a gareggiare in pista. L’esperienza che ho vissuto quest’anno è stata utile, ma da pilota non può durare in eterno. Ho accettato con entusiasmo il lavoro al simulatore come un passaggio che mi potrebbe tornare utile in Formula 1, e credo mi abbia fatto maturare molto. Se non ci sarà una chance in questa direzione mi guarderò attorno. Certo, non è facile anche solo pensare di voltare pagina, perché credo che se avessi un’opportunità potrei dire la mia. Oggi in Formula 1 ci sono diversi piloti con cui ho gareggiato nelle serie minori, e non credo di avere nulla di meno”.

Robert Shwartzman, Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images