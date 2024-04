F1 | Shanghai: Norris in pole nella lotteria del bitume bagnato!

Gli avevano tolto il tempo per un largo all'ultima curva nel giro precedente a quello in cui aveva ottenuto la prestazione, ma poi la direzione gara gli ha restituito la pole position. E così Lando Norris si è visto restituire la partenza al palo nella Sprint Shoot Out del GP della Cina, provocando molti mugugni nel paddock. L'inglese della McLaren è arrivato a girare in 1'57"940 con le gomme intermedie che si sono rese necessarie per uno scroscio di pioggia che ha bagnato l'asfalto all'improvviso, rifilando oltre un secondo a Lewis Hamilton con la Mercedes e quasi due secondi a Fernando Alonso, terzo con l'Aston Martin. Distacchi siderali, degni di un'altra era della F1.

Ma cosa è successo da far peggiorare i tempi di 22 secondi? Di solito il divario fra le gomme slick e quelle da bagnato è di una decina di secondi, mentre a Shanghai il gap era più del doppio. E si è verificato quello che gli addetti ai lavori si aspettavano, dopo aver visto che gli organizzatori cinesi avevano usato del bitume liquido nei punti dove c'era stata la bocciardatura dell'asfalto. Se sull'asciutto il fondo aveva tenuto, con il bagnato la pista è diventata una vera... saponetta, scatenando errori a go-gò.

I piloti all'inizio si sono trovati in condizioni molto critiche di aderenza perché le intermedie non sono andate subito in temperatura: ne sa qualcosa Charles Leclerc che ha perso il controllo alla curva 9 toccando le barriere a bassa velocità. Il monegasco è riuscito a ripartire e tornare ai box dove ha cambiato l'ala anteriore prima di tornare in pista. Gli è andata bene, ma alla fine non è andato oltre una settima posizione che è deludente per le aspettative della Ferrari.

La McLaren domani scatterà davanti nella garetta: Norris ha dato un saggio delle sue capacità nel controllo della MCL38 a bassa aderenza. Il britannico ha strappato il gusto di essere davanti a tutti a Lewis Hamilton, ma il sette volte campione del mondo sarà in prima fila con una Mercedes che non vale quel piazzamento. Oggi i valori tecnici sono completamente saltati e sono emerse le doti di equilibrismo dei piloti. Hamilton è secondo con Russell escluso in Q1, ma la Mercedes ha saputo giocare una buona carta strategica mandando Lewis in pista con un secondo treno di intermedie nuove che lo hanno aiutato a trovare il grip su una pista che stava cambiando giro dopo giro.

In queste condizioni non poteva non tirare fuori gli artigli Fernando Alonso: l'asturiano apre la seconda fila con la AMR24 mettendosi davanti a Max Verstappen con la Red Bull. Il tre volte campione del mondo si è visto annullare tutti i tempi prima dell'ultimo tentativo per dei lunghi presi per track limit, per cui ha deciso di non prendere troppi rischi per garantirsi un tempo. La quarta piazza gli può stare bene tenuto conto che ha davanti monoposto teoricamente meno competitive se si dovesse correre sull'asciutto.

Carlos Sainz è quinto con la Ferrari: lo spagnolo non ha cercato il limite preferendo accontentarsi di un piazzamento sicuro, dopo l'errore del compagno di squadra. La Scuderia ha raccolto meno del potenziale che la SF-24 avrebbe potuto esprimere. Al fianco del madrileno ci sarà Sergio Perez con la seconda Red Bull.

Oscar Piastri con la seconda McLaren è ottavo: il giovane australiano lascia tre secondi al compagno di squadra. Tanta roba! Ottima la prestazione della Sauber che ha portato due C44 in Top 10. Valtteri Bottas è nono davanti a Guanyu Zhou che si è meritato una ovazione dai 50 mila cinesi che erano in tribuna.

In Q2 i piloti sono riusciti a chiudere il primo run con la pista asciutta, mentre la pioggerellina ha condizionato la seconda parte del turno che ha impedito a chi era escluso di tentare un secondo run. A rimetterci è stato George Russell con la Mercedes, solo 11esimo con la W15 staccato di appena 38 millesimi dal passaggio alla Q3. L'inglese ha precedeuto le due Haas di Kevin Magnussen che è riuscito a prevalare su Nico Hulkenberg di appena 5 millesimi: la squadra americana ha portato un importante pacchetto di novità tecniche che non hanno dato un grande risultato su questa pista con un limitatissimo grip.

Daniel Ricciardo ritrova il sorriso nonostante il 14esimo posto: l'australiano, disponendo di un nuovo telaio della RB VCARB 01, è riuscito a stare davanti al compagno di squadra Yuki Tsunoda. La prestazione pura conta poco, ma il risultato è importante perché Daniel cerca di difendere il suo posto, visto che Helmut Marko ha cominciato a metterlo in dubbio, lasciando la porta aperta a Liam Lawson.

Delude Lance Stroll con l'Aston Martin: il più veloce dell'unica sessione di prove libere chiude ultimo la Q2 con il 15esimo posto, ma il canadese ha lasciato un secondo dalla vetta, oltre cinque decimi da Fernando Alonso. Evidentemente qualcosa non ha funzionato...

Continua a deludere l'Alpine: le due A524 non superano la Q1, ma l'aspetto curioso che aggrava la situazione è Pierre Gasly con la versione standard della monoposto di Enstone è 16esimo, stando davanti al compagno di squadra Esteban Ocon che stava beneficiando di un fondo nuovo che, evidentemente non ha dato i suoi frutti. L'unica consolazione per il team diretto da Bruno Famin è di aver quanto meno abbandonato l'ultima fila: piccola consolazione...

Non brillano nemmeno le Williams: se non stupisce l'ultima posizione di Logan Sargeant, nuovamente abbonato al ruolo di chi chiude la griglia, stupisce certamente di più la 18esima piazza di Aexander Albon: l'anglo-thailandese è più veloce dell'americano di poco più di un decimo, segno che il potenziale della FW46 non è più sufficiente a superare la prima tagliola. Il team di Grove non ha ancora il telaio di scorta per cui i piloti sono stati invitati a evitare altri incidenti, dopo i danni che hanno provocato nella prima parte della stagione.

Male Yuki Tsunoda: il giapponese della Racing Bulls deve aver avuto qualche problema perché ha pagato un distacco di mezzo secondo da Daniel Ricciardo, finendo per essere solo 19esimo, mentre il nipponico era sempre stato molto vicino alla Top 10.