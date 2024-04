F1 | Shanghai, Libere 1: Stroll a sorpresa su Piastri e Verstappen

C'era molta attesa per la disputa della prima sessione di prove libere del GP della Cina che torna nel calendario di F1 dopo cinque anni. Shanghai propone il primo weekend con il format della Sprint Race, lasciando un solo turno di libere prima delle qualifiche Shoot out di oggi. Le squadre hanno cercato di sfruttare l'ora a disposizione con strategie molto diverse, avendo molte incognite a cui trovare una risposta.

La pista cinese non è cambiata, ma il fondo è stato prima pallinato per togliere pericolosi bump e poi bitumato con una tecnica piuttosto inusuale. Il risultato è stato che il più veloce è stato Lance Stroll con l'Aston Martin: il canadese a fine turno è arrivato con gomme soft a 1'36"302, un tempo che risulta 2"4 più lento rispetto alla FP1 del 2019, pur disponendo di monoposto più competitive.

La prestazione, quindi, va presa molto con le pinze tenuto conto che l'evoluzione della pista sarà enorme (il record è di Vettel con la Ferrari in 1'31"095 conseguito nel 2018). Ogni squadra, quindi, ha lavorato con un proprio piano che teneva conto della preparazione svolta a casa con i simulatori.

I tempi vanno presi con le molle perché se Lance Stroll è emerso al comando con la AMR24 che propone il pacchetto di aggiornamento che ha debuttato in Giappone, il compagno di squadra Fernando Alonso risulta solo 19esimo, staccato di 2"6 perché l'asturiano non ha montato gomme morbide, preferendo lavorare con la mescola hard.

Dietro alla "verdona" è spuntato Oscar Piastri con la McLaren a 327 millesimi da Stroll. L'australiano ha preceduto Max Verstappen con la Red Bull di appena 31 millesimi con le soft: il tre volte campione del mondo si è tirato dietro Sergio Perez a un soffio, mentre le due Ferrari hanno concluso molto lontane con Charles Leclerc solo 13esimo e Carlos Sainz 14esimo staccati di 1"7.

Non c'è da stupirsi, perché in questo turno davvero anomalo ciascuna squadra ha lavorato con un proprio piano di attività: la Red Bull ha usato due treni di gomme (uno di medie e un secondo di soft), mentre la Scuderia ha preferito risparmiare un set per il weekend, scegliendo la soft, forse per cercare di mettere a posto il giro secco.

Durante la sessione abbiamo visto usare tutte e tre le mescole: ci sono piloti che hanno cercato di riprendere il feeling con la pista (solo in quattro non la consocevano), prima di dividersi in programmi molto diversi e non paragonabili: la Ferrari non ha simulato un long run, preferendo cercare il setup della SF-24 con i piloti che hanno fatto diverse regolazioni, mentre la Red Bull ha "battezzato" un assetto e ha scelto di studiare il comportamento delle gomme, facendo una mini simulazione con le medie prime di tentare il giro secco con le soft. La Mercedes, invece, è andata in un'altra direzione, puntando alla gara con pneumatici solo hard. La W15 ha mostrato per l'ennesima volta di essere in difficoltà con frequenti saltellamenti e bloccaggi in frenata. Geroge Russell è 17esimo a 2"5, seguito a un soffio da Lewis Hamilton.

Il sette volte campione del mondo si è anche visto sventolare una bandiera bianco-nera per essere entrato in bagarre con una Haas e una McLaren nel tentativo di stare in scia con la Red Bull di Verstappen. Lewis, dopo aver desistito nel tentativo, è rientrato ai box con una manovra al limite nella quale ha toccato la linea bianca, meritando il richiamo ufficiale.

Non si è capito molto perché c'è chi ha girato con il serbatoio vuoto e chi, invece, ha provato un long run per la garetta con un carico di benzina decisamente minore rispetto a chi aveva il pieno pensando al GP di domenica. Positivo l'inizio della Haas che ha portato un importante pacchetto di aggiornamento sulla VF-24: Nico Hulkenberg è quinto con Kevin Magnussen a ridosso. Settimo è Esteban Ocon con l'Alpine aggiornata, davanti a Daniel Ricciardo nono con la Racing Bulls dotata di un nuovo telaio e a Valtteri Bottas che chiude la Top-10 con la Sauber, tallonato dall'idolo di casa, Guanyu Zhou.

Da segnalare che c'è stata anche l'interruzione del primo turno per una bandiera rossa che è costata cinque preziosi minuti: alla curva 7 ha preso fuoco l'erba all'interno della via di fuga. Un episodio un po' misterioso visto che non è stato chiarito come si è appicciato il fuoco subito domato con gli estintori dei commissari di percorso...