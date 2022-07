F1 | Seidl: "McLaren pronta a difendere il quarto posto"

Al giro di boa del mondiale 2022 c’è un confronto pronto a ricominciare partendo da una situazione di parità assoluta. È quello tra McLaren e Alpine che, dopo undici delle ventidue gare in calendario, sono appaiate a quota 81 punti nella classifica del mondiale Costruttori, condividendo il quarto posto.

Nelle ultime tre gare il trend si è confermato indubbiamente a favore dell’Alpine, che tra Montreal e Red Bull ring ha conquistato 34 punti contro i 16 della McLaren, ma la squadra inglese è pronta a rispondere.

Parlando con Motorsport.com del momento che sta attraversando la McLaren, il team principal Andreas Seidl ha confermato un certo ottimismo basato proprio sugli aggiornamenti tecnici che la squadra ha portato al Paul Ricard.

“Nella prima metà di stagione la nostra monoposto si è confermata molto sensibile ai layout delle piste ed anche alle condizioni ambientali – ha confermato Seidl - su circuiti più sconnessi e con lunghi rettilinei, come Baku o Montreal, perdiamo competitività rispetto all'Alpine".

"Ovviamente loro hanno sviluppato molto la loro macchina, e direi che il programma di aggiornamenti ha funzionato bene come conferma il buon momento che stanno attraversando. Ma allo stesso tempo, nonostante i problemi che abbiamo avuto sul fronte dell’affidabilità, abbiamo gli stessi punti e questa è una cosa positiva”.

“Abbiamo anche noi un buon piano in termini di ulteriori sviluppi – ha rivelato Seidl - e già questo weekend in Francia avremo a disposizione un buon pacchetto di aggiornamenti”.

La McLaren conta molto sulla possibilità di poter mantenere la quarta posizione prima della sosta estiva, e le aspettative sono alte soprattutto in vista di questo fine settimana.

“Sono fiducioso sulla bontà di ciò che porteremo in pista – ha concluso Seidl – per il resto credo che non ci siano dubbi, abbiamo una squadra pronta a battagliare con Alpine, da Lando a Daniel e tutti i componenti del team. Sono convinto che possiamo farcela”.