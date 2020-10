Seidl: "La McLaren in lizza per il terzo posto con le novità"

La McLaren è molto coinvolta nella lotta per il terzo posto nel mondiale Costruttori. Il team di Woking crede fermamente di poter contrastare a Racing Point e Renault il podio nella classifica a squadre e per riuscirci punta tantissimo sul nuovo pacchetto aerodinamico che, invece, non ha convinto Carlos Sainz in occasione del GP dell’Eifel.

Il pilota spagnolo ha potuto disporre dell’unica configurazione nuova al Nurburgring, ma si è lamentato di non aver tratto dei vantaggi dalle ultime modifiche (muso stretto e nuove barge board) non avendo mai trovato un buon equilibrio né in qualifica, né in gara.

Se Carlos non è parso soddisfatto all’Eifel ("Con la macchina che avevo a disposizione non potevo lottare per il podio, ma forse avrei potuto lottare per quella posizione se avessi avuto la configurazione di due GP fa”, il team principal Andreas Seidl, è più ottimista del suo pilota.

Il manager tedesco, infatti, è sicuro che la MCL35 necessiti solo di un adeguato lavoro di messa a punto per mostrare l’effettivo potenziale delle nuove soluzioni.

"Alla fine, crediamo fortemente in questo nuovo concetto del muso - ha spiegato Seidl -. Ovviamente si è trattato di un cambiamento abbastanza significativo nel concetto aerodinamico e, quindi, era chiaro per noi che ci voglia del tempo, prima di sfruttare tutto il potenziale del nuovo pacchetto”.

“Le nuove soluzioni hanno un margine di sviluppo superiore, ma finora non abbiamo visto gli stessi dati letti in galleria del vento. Ci serve un po’ di tempo per trovare la migliore messa a punto e poi avremo un vantaggio prestazionale dalla nuova configurazione. Spero che si riesca a trovarlo già a Portimao”.

La McLaren è impegnata in una serrata lotta a tre con Racing Point e Renault per il terzo posto nel campionato Costruttori visto che i tre team sono separati solo da 6 punti.

“Se guardi alle ultime due gare – ha proseguito Andrea -, penso che la Renault sia più avanti di noi di un paio di decimi, segno che hanno fatto un passo avanti con la loro monoposto, mentre la Racing Point è più veloce dall’inizio del campionato”.

“Noi non abbiamo ancora fatto questo passo, ma credo che ci sia le condizioni per realizzare uno scatto e mantenere viva la lotta per la terza piazza”.