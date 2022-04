F1 | Scongiurati ritardi nella consegna del materiale a Melbourne

Tra i ritardi che i trasporti stanno affrontando in tutto il mondo, innescati sia dall’aumento dei costi che dall’impatto della guerra in Ucraina, i team Formula 1 hanno rischiato di non vedere arrivare in tempo il materiale spedito in Australia qualche settimana fa.

Una nave contenente il carico di tre squadre, che in origine avrebbe dovuto arrivare dopo 42 giorni di navigazione, ha accusato un ritardo di una settimana e questo avrebbe potuto avere un impatto non indifferente sul regolare svolgimento del GP di Melbourne.

Per evitare problematiche che la MotoGP ha già vissuto la settimana scorsa in Argentina, il partner ufficiale della Formula 1, DHL, è intervenuto direttamente per intercettare il carico a Singapore e spedirlo per via aerea a Melbourne.

Il vicepresidente della logistica motorsport di DHL, Paul Fowler, ha preso la decisione di andare a Singapore per supervisionare personalmente la “missione di salvataggio”. Tutto il materiale è stato così scaricato dalla nave cargo e posto su due Boeing 777 ed un 767-300 per poi essere spedito direttamente a Melbourne.

Il carico è arrivato in Australia lunedì mattina e tutti i team hanno avuto le rispettive attrezzature in tempo per il regolare svolgimento del terzo round del campionato.

Come detto, quest’anno i team si stanno trovando ad affrontare questa tipologia di problematiche. La MotoGP ha dovuto saltare l’intera giornata del venerdì in Argentina, e rivoluzionare il format del weekend, a causa di un guasto al cargo che trasportava il materiale di diverse squadre, mentre la Haas ha perso la prima giornata di test in Bahrain per un ritardo nel trasporto aereo dovuto ad un problema tecnico.

Arrivo del trasporto Photo by: John Toscano / Motorsport Images

Oltre a ciò, i team stanno anche affrontando un importante aumento dei costi di trasporto schizzati alle stelle negli ultimi due anni.

Fowler ha dichiarata: “Le tariffe dall’Europa all’Asia all’Europa che prima costavano circa 900 dollari a container sono arrivate a circa 20.000 dollari”.

Nel tentativo di risparmiare sui costi le squadre hanno diversi set di attrezzature ed alcuni di questi vengono spediti per alcune gare selezionate piuttosto che portare in volo gara per gara un singolo set.

Fowler ha aggiunto: “Tutte le squadre hanno cinque set di equipaggiamento, che adesso stanno diventando sei a causa delle gare extra. Tutto il materiale che vedete nel garage, sui muri dei box ed in pitlane viene trasportato via mare”.