F1 | Scia, Roggia e Ascari: i segreti della pole di Sainz a Monza

Pole a Monza su una Ferrari, conquistata nell’ultimo tentativo e davanti a una marea rossa. Senza ombra di dubbio si tratta si tratta di un sabato da sogno che Carlos Sainz ricorderà a lungo, perché delle quattro pole ottenute fino a questo momento, quella sul circuito brianzolo ha il sapore più dolce, perché attesa, cercata, voluta e strappata battendo tutti all’ultimo respiro.

Dopo un venerdì con tanti team ravvicinati, ci si aspettava una qualifica interessante, che si è poi rivelata avvincente e incerta fino alla fine, mettendo in mostra una SF-23 che non poteva sperare di un meglio su uno dei tracciati più congeniali alle sue caratteristiche, con un assetto esasperato alla ricerca della massima velocità di punta. Un weekend quasi da “all in”, tra Power Unit fresca e un assetto particolarmente scarico per garantire ai piloti la chance di partire davanti e sperare di potersi giocarsi le proprie carte la domenica scattando dalla prima casella.

Ad approfittarne è stato proprio lo spagnolo, capace di piazzare la sua zampata prendendosi anche qualche rischio, con un approccio che ha poi effettivamente pagato nella lotta all’ultimo centesimo con Max Verstappen, staccato di soli 13 millesimi sotto la bandiera a scacchi. Sin dal venerdì, infatti, Sainz era sembrato il Ferrarista più in sintonia con la vettura, in particolar modo nei run con poco carburante a bordo, mettendosi subito in evidenza come uno dei papabili protagonisti per la pole position.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, festeggia al Parc Ferme dopo aver ottenuto la pole position Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Al contrario, dopo le libere Charles Leclerc non aveva negato di aver incontrato una certa difficoltà nel riuscire a sentirsi del tutto a suo agio con la vettura scarica, preferendone il comportamento con alto carico di benzina. Sono stati proprio questi presupposti che hanno spinto il monegasco ad abbandonare la strada inizialmente intrapresa al venerdì per spostarsi sul set-up del compagno di squadra prima della FP3, con una corsa contro il tempo per adattarsi alle nuove regolazioni sul piano meccanico prima delle qualifiche.

Tra i due si è inserito il solito Verstappen, il quale per tutto il fine settimana è andato alla ricerca di quello che si può definire un compromesso tra il grip in curva e le velocità sugli allunghi, dove i dati registrati dalla Ferrari hanno spinto la Red Bull a optare per un approccio più aggressivo per evitare di rimanere eccessivamente scoperti su quel fronte. Non avendo un’ala a bassissimo carico come quella della Casa di Maranello, la squadra di Milton Keynes si è dovuta adeguare lavorando soprattutto sul flap mobile del DRS, tagliato in due diverse configurazioni. Dopo diverse prove comparative, l’olandese ha optato per la versione più scarica in assoluta, mentre il compagno di squadra Sergio Perez è rimasto sulla configurazione intermedia, con un flap più carico e meno aggressivo. Una scelta che Verstappen crede possa dare i propri benefici in gara con una gestione più oculata degli pneumatici, anche se dalle prove della prima giornata non si è riscontrato particolare degrado.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Uno degli aspetti cruciali è stato quello della scia che, come ogni anno a Monza, gioca un ruolo decisivo nella ricerca del tempo, specie se è ben organizzata. Per questo fine settimana ad avere la priorità di scelta in casa Ferrari era Charles Leclerc, il quale in entrambi i tentativi ha optato per uscire davanti al compagno, ma con la speranza di poter comunque trovare un traino, qualcosa che in effetti non gli è riuscito ritrovandosi a dover girare in solitaria. In effetti, sia nel primo che nel secondo run il pilota monegasco ha mancato la scia di Fernando Alonso, il quale ha optato per un out-lap piuttosto veloce, al contrario della Ferrari, che ha invece scelto un’andatura piuttosto lenta per gestire diversamente la fase di riscaldamento degli pneumatici.

Diversa la situazione di Sainz, il quale è stato invece in grado di posizionarsi alla giusta distanza da Verstappen, potendo così sfruttare una leggera scia che ha dato qualche piccolo beneficio sugli allunghi. Osservando i dati telemetrici, infatti, si può notare come sul rettilineo principale lo spagnolo tocchi brevemente quota 350 km/h prima di subire un leggero calo, mentre Leclerc non vada mai oltre i 346 kmh. A conferma del fatto che non si tratti di una discrepanza dovuta semplicemente a questioni di configurazione aerodinamica vi è il riferimento registrato dal monegasco nel Q2 quando, rimanendo nella scia di Nico Hulkenberg, ha anch’egli toccato i 350 km/h. Più staccato Max Verstappen, il quale non ha superato i 343 km/h, arrivando ad accusare quasi un decimo di distacco pochi istanti prima della frenata di curva uno.

Proprio in quel tratto si notano approcci molto contrastanti tra loro: Leclerc è il più aggressivo, con una frenata ritardata atta a portare tanta velocità nella prima parte della chicane, mentre Sainz ha preferito impostare al meglio l’uscita, dove invece Verstappen ha accusato un leggero pattinamento perdendo qualcosa nello spunto verso la Roggia. Osservando i dati telemetrici, infatti, lo spagnolo è il primo a tornare sull’acceleratore, così come a raggiungere il 100% del pedale con un’ottima fase di trazione.

Confronto telemetrico tra Sainz e Leclerc in Q3 Photo by: Gianluca D'Alessandro

Tra le due chicane emergono ancora una volta le ottime doti della SF-23 in allungo, con l’olandese della Red Bull che non è andato oltre i 320 km/h, mentre Sainz e Leclerc hanno toccato rispettivamente i 326 e i 324 km/h, estendendo il proprio vantaggio. Proprio la chicane della Roggia è uno dei tratti più interessante nella disamina, uno di quelli che ha regalato a Sainz la pole position: con una frenata più dolce il madrileno è stato in grado di portare maggior velocità in ingresso, riuscendo comunque a garantirsi una buona uscita - seppur non a livello di Leclerc, meno aggressivo in entrata - andando a sfruttare ogni centimetro a disposizione della zona d’asfalto accanto alla via di fuga in ghiaia.

Se fino a questo punto è stata la Ferrari a farla da padrone, nelle due Lesmo la situazione si ribalta, mettendo in risalto il maggior carico aerodinamico della RB19. Nella prima parte della sequenza, Verstappen è in grado non solo di mantenere una velocità minima di percorrenza superiore di circa 3 km/h sui due piloti della Rossa aggrappati al grip offerto dalla soft nuova, ma anche di frenare sensibilmente più tardi in inserimento. Uno scenario che si è poi ripetuto anche alla seconda Lesmo, dove Sainz ha in realtà anche commesso un piccolo errore finendo in sottosterzo in percorrenza, che si è poi trasformato in sovrasterzo in uscita, mettendolo nella posizione di dover sfruttare completamente e più a lungo il cordolo che offre meno grip.

Così come sugli altri rettilinei, anche nel tratto che porta alla sequenza 8-9-10 emerge la superiorità della SF-23, seppur con un vantaggio meno ampio di quello inizialmente riscontrato al venerdì nonostante il vantaggio della scia. Tuttavia, una delle zone più interessanti è quella dell’Ascari, dove Verstappen si è confermato, come facilmente prevedibile, il più rapido, recuperando terreno sui due avversari del Cavallino. Sebbene non abbia ottenuto il miglior parziale, è proprio in questa sequenza che Sainz ha cementato la sua pole, con un approccio nettamente più aggressivo rispetto ai tentativi precedenti, contenendo così lo svantaggio accumulato. Se nel resto della qualifica lo spagnolo non aveva mai attaccato il cordolo in entrata, la situazione si è ribaltata nell’ultimo run, prendendosi il rischio di passare su un’area che offre meno grip per tentare di posizionare quanto meglio possibile la vettura per il successivo cambio di direzione, dove nelle libere la Ferrari mostrava un bottoming eccessivo.

Confronto telemetrico tra Sainz e Verstappen in Q3 Photo by: Gianluca D'Alessandro

Allo stesso modo, l’olandese della Red Bull si è confermato il più rapido anche alla Parabolica, l’ultima curva del tracciato, sebbene con un vantaggio sensibilmente inferiore rispetto a quello che si era registrato venerdì. Anche se Leclerc è stato in grado di mantenere una buona velocità minima in fase di percorrenza eguagliando quella di Verstappen, l’olandese della squadra di Milton Keynes si è confermato più aggressivo in inserimento, aspetto dove la SF-23 aveva già mostrato qualche segnale di sofferenza nella prima giornata. Più staccato Sainz, il quale ha accusato un gap di circa 9 km/h, poi parzialmente mantenuto fino al traguardo limitando il suo vantaggio a soli 13 millesimi, comunque abbastanza per assicurarsi la pole.

In un weekend da all in, per la Ferrari la qualifica rappresenta una missione compiuta. La speranza era quella di partire davanti e provarsi a giocare le proprie carte con la consapevolezza di prendere il via, quantomeno sulla griglia, da una posizione di vantaggio. Una sfida che sembra quasi di quelle impossibili, perché Verstappen e la Red Bull generalmente hanno una marcia in più sulla lunga distanza. Ma continuare a sognare non costa nulla.