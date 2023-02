F1 | Schumacher: "Privilegio far parte di Mercedes, mi sento a casa"

Dopo due anni nella massima serie, la griglia della stagione 2023 non vedrà il nome di Mick Schumacher, rimasto senza un sedile dopo che la decisione della Haas di non rinnovargli il contratto a favore dell'arrivo di Nico Hulkenberg.

Una decisione chiaramente difficile da accettare, specie perché il giovane tedesco sentiva di aver fatto progressi rivelanti nella sua seconda stagione, nonostante qualche incidente a inizio campionato quando la vettura sembrava essere più competitiva. Dopo aver interrotto i legami anche con la FDA, l'Accademia Ferrari a cui era legato dal 2019, Schumacher ha scelto di percorrere una strada compeltamente diversa, accasandosi alla Mercedes in qualità di terzo pilota.

Per Schumacher si tratterà di un'occasione per confrontarsi con un ambiente differente e una squadra di alto livello che per anni è stata ai vertici della Formula 1, imparando anche da un campione come Lewis Hamilton. Oltretutto, il tedesco avrà modo di provare anche il simulatore della casa della Stella d'Argento, qualcosa che mancava in Haas, la quale sporadicamente si appoggiava alle strutture del Cavallino a Maranello.

Chiaramente l'intenzione è quella di tornare il più rapidamente possibile in Formula 1, come successo con Nyck De Vries, motivo per il quale al momento non ha preso in considerazione l'opportunità di prendere parte ad altre serie. Ciononostante, Schumacher si terrà comunque allenato, partecipando ad alcune gare di kart nel corso dell'anno.

Come si concilia il ruolo di pilota del simulatore con la pista?

"Beh, credo che in primo luogo, poiché ho già guidato la vettura dell'anno scorso, che è di nuova generazione, ciò significa che l'approccio che avrò nel simulatore sarà molto simile a quelli che i piloti avranno in pista. Quindi, per avere un confronto diretto, potrò innanzitutto parlare del funzionamento degli pneumatici, di come la vettura si comporta e come dovrebbe comportarsi. E quindi, di conseguenza, saremo in grado di modificare e adattare il simulatore abbastanza rapidamente. E speriamo che, tenendo conto di questo, saremo in grado di fornire al team un feedback affidabile, nonché una serie di opzioni che, si spera, funzioneranno bene anche in pista".

Come ci si prepara mentalmente a non correre quest'anno?

"Probabilmente continuerò ad avere un approccio molto simile, diciamo. Affronterò il fine settimana pensando come se dovessi gareggiare, per tenermi allenato, ma anche per essere pronto, probabilmente perché è un anno molto diverso. Cercherò di capire anche cosa posso imparare da questa esperienza. E anche per essere il più possibile d'aiuto alla squadra, in parte perché ho già esperienza in termini di guida, ma anche per la mentalità con cui so come affrontare un fine settimana. Quindi sì, manterrò lo stesso approccio".

Mick Schumacher durante la presentazione della Mercedes W14. Photo by: Mercedes AMG

Quanto è importante questa stagione per la tua carriera?

"È sicuramente un privilegio far parte della Mercedes. Ma, soprattutto, è anche un posto in cui mi sono sempre sentito a casa. Quindi forse non è il passo che volevo fare in termini generali, ma credo che per molti versi sia un altro modo di migliorare la mia guida e di dimostrare quanto valgo come pilota. Spero di poter essere d'aiuto alla squadra, ma sono sicuro che con tutto quello che la squadra ha fatto in passato, ma anche con tutta l'esperienza che ha, sarò in grado di usarla per me stesso per crescere come pilota".

Hai guidato una vettura di Formula 3 durante la sosta invernale?

"Sì, corretto. Ho guidato la vecchia vettura di F3, ma ho intenzione di guidare molto, o il più possibile, quest'anno, in diverse categorie e con diverse auto. E sì, penso che probabilmente per questa stagione ho deciso di voler essere il più in forma possibile, cosa che mi sembra di aver raggiunto finora e che ho intenzione di migliorare ancora fino all'inizio della stagione. Quindi sì, per quanto riguarda l'azione in pista, sono ancora molto attivo e ho intenzione di rimanerlo".

Alex Albon ha parlato dei vantaggi del non correre in pista. Tu dove credi di poter migliorare?

"Sicuramente adotterò un approccio simile a quello di Alex [Albon]. Ma, oltre a questo, è anche un'opportunità per me di avere, invece di un compagno di squadra, due compagni da guardare, in modo da vedere cosa stanno facendo. Forse non ho un confronto diretto perché non solo al volante, ma so come mi sarei approcciato e in questo modo ora posso vedere nella telemetria dal vivo cosa stanno facendo e come lo affrontano. Stessa cosa se si tratta di un'auto sovrasterzante, cosa fanno con le varie regolazioni, cosa fanno in termini di stili di guida. Fondamentalmente posso imparare da questo e spero di aggiungere qualcosa al mio bagaglio, sperando che quando tornerò sarò pronto".

Oltre al suo ruolo in Mercedes, Mick Schumacher sarà anche il terzo pilota della McLaren nel 2023, intervenendo in caso di necessità. Photo by: McLaren

Bisogna avere competenze particolari?

"Dipende sempre dalla macchina, giusto? Qualsiasi cosa serva alla macchina, è ciò che il pilota deve migliorare e adattare. Quindi, fondamentalmente, sento che, soprattutto alla fine dell'anno, avevo tutte le competenze necessarie per guidare la macchina al suo limite. Non so ancora come sia quest'anno, perché ovviamente non l'abbiamo ancora guidata, ma a un certo punto... Sono sicuro che ci saranno nuove competenze necessarie, ma è tutto da vedere".

In che modo questo ruolo potrebbe farti tornare ad avere un sedile in F1?

"Ovviamente non c'è alcuna garanzia, ma sono in una posizione comoda in cui sento di poter imparare, di poter trarre il massimo da quest'anno, anche se non guido. Sono sicuro che, con i risultati che ho ottenuto nelle categorie giovanili ma anche in F1, ci saranno delle opportunità. Durante l'inverno alcune persone hanno già spiegato che c'è interesse".

Toto Wolff può aiutarti nella gestione della tua carriera?



"Toto ha sicuramente molta esperienza, non solo con i giovani, ma anche in generale. Quindi, naturalmente, è bello avere la possibilità di lavorare con lui ora. Naturalmente, posso solo trarre beneficio dalla sua esperienza e spero di fare i giusti passi con il suo aiuto.

Stai cercando di trovare un sedile altrove oltre al suo ruolo di collaudatore?

"Al momento no. Al momento non è nei miei piani. Naturalmente, l'idea al momento è quella di partecipare a tutte le gare di Formula 1, il che, ovviamente, comporta un anno intenso. D'altra parte, ho in programma di fare qualche gara di kart qua e là, che probabilmente si avvicina di più alla Formula 1 che a qualsiasi altra cosa".