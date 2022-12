F1 | Schumacher: “Crescita immensa di Mercedes dalla mia prima visita segreta”

Merdeces ha annunciato la scorsa settimana di aver ingaggiato Mick Schumacher come pilota di riserva per la stagione 2023, facendo sì che il nome iconico della famiglia tornasse al team 11 anni dopo che suo padre Michael aveva corso con il team tedesco nella sua ultima tappa in Formula 1.

Questo segna un passo importante nella carriera di Schumacher, dopo che ha perso il posto nel team Haas lo scorso mese e ha messo fine alla sua collaborazione di quattro anni con Ferrari. Mick ha affermato che unirsi al team Mercedes significa molto, visti i legami della sua famiglia che risalgono a diversi anni fa. Suo padre aveva guidato auto sportive per la casa tedesca prima di esordire in Formula 1 nel 1991, mentre suo zio Ralf ha corso nel DTM proprio con Mercedes.

“Mio padre è stato parte di questo team dal 2010 al 2012, ovviamente ha contribuito a mettere le basi di quello che è oggi”, ha detto Schumacher. “Sono molto orgoglioso di farne parte ora, e spero di poter aiutare il team a fare passi avanti e progredire, contribuendo con le mie conoscenze”.

Michael Schumacher aveva scelto la Mercedes per il suo ritorno in Formula 1 nel 2010, dopo che questa aveva acquisito la Brawn GP, squadra campione del mondo l’anno prima. Il sette volte iridato ha registrato solo un podio in tre stagioni, ma ha aiutato a mettere le basi degli otto titoli costruttori consecutivi conquistati dal 2014.

Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 Photo by: Sutton Images

Schumacher Jr ha affermato che c’è stato un cambiamento considerevole della struttura a Brackley rispetto all’ultima sua visita, avvenuta in gran segreto nel 2014 per provare il simulatore della Formula 1 per la prima volta. “I cambiamenti rispetto al 2014 sono chiari, quella è stata l’ultima volta che sono andato lì. È stata una specie di visita segreta per provare la mia prima sessione di simulatore. La crescita del team è immensa, questo mostra per quale motivo si trova al livello che ha ora. Sono molto contento di farne parte ed entusiasta di vedere di più e conoscere tutti”.

Schumacher sarà pilota di riserva in Mercedes prendendo il posto di Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries, entrambi hanno lasciato il team in vista del 2023. Il primo è diventato pilota di riserva in Aston Martin, mentre il secondo correrà come titolare in Formula 1 dal prossimo anno con Alpha Tauri. Mick sarà uno dei rari piloti di riserva quest’anno in Formula 1 con una vasta esperienza delle monoposto di nuova generazione che sono state introdotte nel 2022. Questo aspetto potrebbe portare grandi benefici alla Mercedes.

“Penso che non sia così comune avere un pilota di riserva che ha guidato le auto di quest’era”, ha sostenuto Schumacher. “Conosco le nuove gomme, so com’è la macchina e cosa serve anche in termini di stile di guida. Spero di essere in grado di contribuire, ma anche di vedere di cosa hanno bisogno i piloti da fuori. Ovviamente il lavoro al simulatore sarà molto importante. Abbiamo molte cose da fare e spero di riuscire a dare il mio contributo con la conoscenza che ho, ma anche di acquisire conoscenze per me che potrò usare per il resto della mia carriera e della mia vita”.