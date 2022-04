F1 | Schumacher: "Bello essere dispiaciuti per il mio miglior risultato in F1"

Al di là della doppietta Ferrari ottenuta in Bahrain con Leclerc e Sainz, ma anche del duplice KO della Red Bull arrivato nelle battute finali del primo appuntamento stagionale, il team Haas F1 ha letteralmente rubato la scena al resto dei concorrenti grazie a un quinto posto finale strepitoso ottenuto da Kevin Magnussen.

Il pilota danese, rientrato in F1 per prendere il posto dell'appiedato Nikita Mazepin, ha subito riportato la Haas a punti dopo due stagioni di autentico calvario sportivo, mentre Mick Schumacher ha sfiorato la zona punti, concludendo 11esimo.

Nelle prime battute di gara il pilota tedesco è stato colpito dall'Alpine di Esteban Ocon, finendo in testacoda. Questo non ha certo aiutato il figlio di Michael, il quale, al termine della gara, ha sottolineato come quel contatto abbia reso meno prestazionale la sua VF-22.

Ma da ragazzo intelligente qual è, Mick ha spostato il discorso sulla sua insoddisfazione. Con una monoposto del genere non andare a punti è stato per lui una delusione molto grande, sebbene l'11esimo posto finale sia stato il suo miglior risultato della carriera in Formula 1.

"Sono insoddisfatto e questo dimostra che, anche se ho centrato il mio miglior risultato il F1, sono ancora infelice in un certo senso. Abbiamo molto più potenziale di così", ha dichiarato Schumacher.

"E' bello essere delusi e sognare qualcosa di più grande, perché questo ti motiva ancora di più nel cercare di fare del tuo meglio ogni singola vola e andare anche oltre".

Mick Schumacher, intervista al team Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Con questa competitività del team ho dovuto riallineare le mie aspettative. Se lo scorso anno mi aspettavo di essere 16esimo, quest'anno penso che si possa essere in quinta posizione se va tutto bene".

L'arrivo in squadra di Magnussen ha spostato gli equilibri in casa Haas. Mentre lo scorso anno Mick doveva vedersela con un pilota al primo anno in Formula 1 proprio come lui, ora ha accanto il danese, che invece ha diverse stagioni nella massima serie a ruote scoperte e anche risultati molto importanti nel suo palmarés.

"Kevin è stato nel Motorsport e in F1 molto più a lungo di me, quindi so che dà molto alla squadra. E' fantastico averlo con noi e imparare da lui. Penso di poter imparare il generale, come si gestisce un fine settimana, quello che si sente, cose si sente e poterlo confrontare come la vedo e come la vivo io. Questo è fondamentale, perché mi permetterà di progredire e ci permetterà di migliorarci l'un l'altro".

"Con Kevin stiamo condividendo ogni informazione e c'è una discussione molto aperta su come ci avviciniamo alle curve e su come sentiamo il comportamento della vettura. A quel punto li mettiamo insieme e cerchiamo di migliorare la monoposto", ha concluso Schumacher.