F1 | Sauber Technologies: dai pezzi per la galleria all'industria

Sauber Technologies intensifica la partnership con Additive Industries e allunga la collaborazione tecnologica con il leader nella produzione additiva di metalli per altri tre anni. Grazie alla piattaforma MetalFAB che è attiva a Hinwil dal 2017 la struttura elvetica può contare attualmente su quattro sistemi interni mentre l'azienda intraprende nuovi e ambiziosi progetti per clienti di terze parti.

Questa strategia a lungo termine punta ad allargare la cooperazione di Additive Industries portandola dalla logica di accelerare lo sviluppo delle parti che compongono una monoposto di F1 come l’Alfa Romeo C42, e portarla alla produzione in serie industriale, con componenti di peso per l’automotive, il mondo industriale e degli utensili.

L'investimento nei sistemi MetalFAB, ha consentito alla Sauber di ridurre i tempi nella produzione di parti prototipazione rapida per i modelli di galleria del vento, per le monoposto di F1 e per attività con terzi.

Additive Industries ​​offrendo un sistema di stampa 3D modulare, MetalFAB1, e una piattaforma informativa perfettamente integrata, Additive World Platform, è in grado di soddisfare le esigenze industriali di fascia alta allargando l’influenza della produzione additiva di metalli nei settori aerospaziale, automobilistico, della tecnologia medica e delle apparecchiature high-tech.

L’esperienza di 50 anni nel motorsport consente a Sauber Technologies di fornire una partnership utile alla soluzione di problemi ingegneristici complessi, dalla fase dell'idea ai prodotti finiti.

Christoph Hansen, COO di Sauber Technologies: “Da quando abbiamo introdotto i sistemi MetalFAB nei nostri processi produttivi, le nostre capacità interne sono aumentate in modo significativo: Additive Industries continua a fornirci il modo migliore per produrre le parti più avanzate che servono alle corse, così come a soddisfare le esigenze dei nostri clienti, riducendo i tempi di consegna, i costi e gli sprechi”.

Soddisfatto Mark Massey, Chief Commercial Officer (CCO) di Additive Industries: “Siamo orgogliosi di essere partner di Sauber Technologies. Ci spingiamo a vicenda per superare i nostri confini e innovare per cui contiamo di crescere ed evolvere nei prossimi anni”.