F1 | Sauber: nuove tecnologie per ridurre i tempi di produzione

Con l'ultimo atto della stagione 2023 si è anche conclusa la partnership tra Sauber e Alfa Romeo, con il marchio italiano che ha così deciso di salutare la Formula 1. A sostituire il marchio italiano nel ruolo di main sponsor della scuderia svizzera sarà Stake, con la squadra per l'appunto ribattezzata "Stake F1 Team".

Tuttavia, indubbiamente l'attenzione sta iniziando progressivamente a spostarsi verso il 2026, quando si compirà ufficialmente il passaggio sotto le insegne del marchio Audi con l'ingresso della casa tedesca nella massima serie in concomitanza con l'arrivo del nuovo regolamento tecnico. Per arrivare preparati, dietro le quinte sono in corso nuove assunzioni grazie a degli investimenti mirati, che non servono solo per rafforzare la squadra dal punto di vista umano, ma anche su quello delle strutture a disposizione.

Compiendo un passo indietro, nel 2022 uno dei problemi che avevano afflitto la squadra di Hinwil era quello relativo alla produzione degli aggiornamenti, spesso arrivati in ritardo rispetto alle aspettative. Ad esempio, a Suzuka arrivò una nuova ala anteriore legata ad alcune novità al fondo, mentre un secondo pacchetto arrivò ad Austin, quando ormai la stagione aveva già preso una direzione definita. Dati i miglioramenti visti nella parte conclusiva del campionato con le novità tecniche, i piloti erano certi che, nel caso quelle parti fossero arrivate prima, allora la C42 avrebbe potuto giocarsela per risultati di maggior spessore. Aggiornamenti avevano aiutato a compiere dei progressi nelle curve ad alta velocità, uno dei punti deboli della vettura, ma che avevano contribuito ad aggiungere carico aerodinamico e migliorare il bilanciamento complessivo della vettura.

Photo by: Giorgio Piola Alfa Romeo Racing C43 dettaglio tecnico

L'anno passato la causa nel ritardo nella produzione di questi pezzi fu legato soprattutto alla mancanza di budget, ma nuovi investimenti e l'arrivo di un nuovo sponsor hanno aiutato a migliorare le strutture e velocizzare i tempi. Prendendo come riferimento la seconda metà di stagione, ovvero dal Gran Premio d'Olanda in poi, la Sauber ha portato aggiornamenti in diversi sei appuntamenti.

A Monza si è vista una revisione nella zona della sospensione anteriore oltre a un'ala posteriore più scarica per adattarsi alle esigenze del circuito, mentre a Singapore è stato introdotto un grosso pacchetto con cui sono stati modificati sia il diffusore che il fondo. Inoltre, proprio nell'ultimo Gran Premio dell'anno, gli ingegneri si sono presentati con un'ala anteriore rivista in diversi particolari, come nel design del flap e degli endplate.

"Naturalmente dobbiamo fare un passo avanti come squadra, e per noi l'obiettivo, non parliamo mai di cifre o posizioni, ma l'obiettivo è crescere. Anche quest'anno abbiamo visto che ci sono ancora delle aree da migliorare, dove ci sono dei punti deboli, e su questo stanno lavorando James [Key] e, naturalmente, Andreas Seidl", ha spiegato Alessandro Alunni Bravi, responsabile del team.

La nuova ala anteriore portata ad Abu Dhabi

Il processo di trasformazione verso il 2026 si muove su piccoli passi, per intervenire con cura su quelle debolezze che si sono rivelate essere grandi limiti negli scorsi anni. "Andreas sta lavorando non solo sul 2026 e sul processo di trasformazione della squadra, ma anche sul presente per migliorare la squadra per il 2024. Uno dei nostri punti deboli in passato era lo sviluppo durante la stagione, non eravamo in grado di portare sviluppo come i nostri diretti concorrenti. Quest'anno abbiamo ridotto in modo significativo il tempo di produzione delle nuove parti, siamo stati in grado di avere uno sviluppo costante durante la stagione, portando almeno quattro grandi [pacchetti di] aggiornamenti, abbiamo avuto cinque specifiche di fondo. [Ad Abu Dhabi] abbiamo introdotto una nuova ala anteriore", ha aggiunto il responsabile della scuderia svizzera.

Tra gli investimenti fatti ci sono stati quelli relativi alla parte produttiva a Hinwil, in modo da avere tecnologie più efficienti: "Quindi, siamo stati in grado di sviluppare entro i vincoli del tetto dei costi con tempi di consegna più brevi, e questo si estende all'investimento fatto nella parte produttiva a Hinwil, all'investimento fatto nell'ufficio progettazione per avere la migliore tecnologia disponibile. Ed è un processo che continueremo".

Tuttavia, Sauber sta portando avanti degli investimenti non solo sul piano delle strutture, ma anche su quello del personale, tanto che dietro le quinte è in corso la fase di assunzione da altre squadre, tra cui quelle da un top team. Ora il numero di persone in fabbrica è salito a oltre 500, circa il doppio rispetto al 2017, quando Frederic Vasseur si unì alla scuderia di Hinwil con il ruolo di Team Principal: "Vogliamo continuare a crescere in tutte le aree in cui dobbiamo migliorare, ovunque. Dobbiamo migliorare le operazioni in pista, e Xevi Pujolar sta lavorando duramente per sviluppare anche l'assetto della squadra, per portare persone con più esperienza, con un forte background".