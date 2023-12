F1 | Sauber costretta a fare una vettura concettualmente nuova

La fine della stagione 2023 è per Sauber un punto di svolta e rinnovamento molto importante in vista del futuro. Addio allo sponsor Alfa Romeo che ha dato il nome al team nel corso delle ultime stagioni, ma non solo. Nel 2024 Sauber adotterà un concetto di vettura completamente diverso da quello utilizzato sino alla scorsa settimana.

Un risultato inevitabile, considerati i risultati. Alfa Romeo Racing ha concluso la stagione 2023 al penultimo posto nel Mondiale Costruttori con appena 16 punti raccolti, solo 4 in più del fanalino di coda Haas F1.

Un fallimento su tutta la linea e un peggioramento di classifica considerevole rispetto alla stagione precedente, quando il team svizzero era riuscito a portare a casa un più che onorevole sesto posto finale con 55 punti portati a casa, a pari merito con Aston Martin Racing.

Ecco perché la svolta è necessaria, ed ecco perché a Hinwil hanno preso da tempo la decisione di realizzare una macchina tutta nuova. Inutile provare a evolvere quella 2023. A confermare il cambio di rotta è stato Guan Yu Zhou, pilota titolare anche per la prossima stagione.

"Siamo tutti molto felici del fatto che la stagione sia terminata. Ripartiremo tutti da zero l'anno prossimo. Ci sono stati davvero tanti cambiamenti nel team, nella parte conclusiva e sono stati tutti positivi", ha affermato il pilota cinese.

"Penso che nelle gare in cui avevamo il passo per i punti, siamo riusciti a ottenerli. In definitiva, il problema è che quest'anno non avevamo il passo giusto per entrare nella top 10. Non avevamo una macchina abbastanza veloce. È questo il problema. Abbiamo lavorato a lungo, ovviamente con il nuovo concetto, con la nuova vettura, quindi spero che il prossimo anno sia migliore"

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Alfa Romeo, che come detto tornerà Sauber nel 2024 prima di iniziare la nuova avventura con Audi Sport nel 2026, ha lavorato molto nel corso di questa stagione per portare sviluppi funzionali, che potessero aiutare la monoposto a migliorare le sue prestazioni. Quasi tutto ciò che è arrivato da Hinwil, però, non ha avuto l'effetto sperato. Ecco perché il team ha deciso di abbandonare la strada intrapresa quest'anno per iniziarne una totalmente nuova.

"Nel corso del 2023 abbiamo realizzato diversi aggiornamenti, ma nessuno di questi ha funzionato nel modo che ci aspettavamo. Non abbiamo avuto nessun grande vantaggio. Dunque avremo bisogno di un concetto molto diverso di vettura ed è quello che abbiamo imparato quest'anno".

"Nel 2024 abbiamo bisogno di una macchina completamente nuova. Questo è il punto, ma è già stata pianificata da tempo e questa è una buona cosa. Dovremo fare un sacco di miglioramenti se vogliamo portare a casa punti nella prossima stagione. Lo sanno tutti a Hinwil. Dunque dobbiamo fare un passo avanti davvero grande. Ecco perché abbiamo bisogno di avere una macchina completamente nuova rispetto all'attuale".

"Per quanto riguarda la macchina 2024, sembra molto interessante. Dunque in quel senso ho diverse speranze. Ma ora abbiamo davvero bisogno di lavorare durissimo proprio sulla macchina e cercare di avere un 2024 molto diverso dalla stagione che abbiamo appena concluso", ha terminato Zhou.