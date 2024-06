F1 | Sauber cambia ala e parte dai box sperando nella pioggia

La gara del Gran Premio del Canada scatterà fra qualche ora, ma ci sono già delle novità interessanti e, soprattutto, delle scommesse. Le due Sauber, che ieri avevano trovato l’eliminazione già alla fine della Q1, prenderanno il via della corsa odierna dai box dopo un cambio di setup.

Nel documento diffuso dai commissari è infatti emerso che la scuderia elvetica ha scelto di infrangere il Parc Fermé sostituendo l’ala posteriore su entrambe le vetture con una differente specifica da quella utilizzata in qualifica. Secondo il regolamento, infatti, ogni squadra deve mantenere la stessa specifica dal momento in cui inizia il parco chiuso, ovvero dal momento in cui le vetture lasciano la pit lane nelle qualifiche, fino all’inizio della gara. In caso contrario, è prevista la partenza dalla pit lane, come per le 2 Sauber questo pomeriggio.

Tuttavia, in questo caso sembra si tratti di una scelta consapevole. All’inizio del fine settimana, il team di Hinwil si è presentato con una nuova ala posteriore più scarica nella speranza di trovare una maggiore competitività sui rettilinei, con velocità di punta più alte. Rispetto agli avversari, in effetti l’ala più scarica portata dalla Sauber ha dato i suoi effetti, garantendo numeri migliori in fondo agli allunghi, per quanto ne abbia risentito il carico, specie verso quelle squadre che avevano optato per una configurazione più carica.

L'ala posteriore più scarica che ha debuttato in Canada Foto di: Giorgio Piola

“Abbiamo portato una nuova ala posteriore e ci ha fatto fare uno step in termini di velocità di punta, ma non abbastanza, tutti stanno migliorando, credo che dobbiamo trovare qualcosa di più”, ha raccontato Bottas al termine delle qualifiche, spiegando come vi sia stato un passo in avanti con l’ala più scarica, ma non abbastanza per battere i rivali e superare la tagliola del Q1. Infatti, la C46 ha sofferto anche gli avvallementi dell'asfalto che, seppur ridotti con il nuovo asfalto, sono ancora presenti: la monoposto elvetica è molto sensibile al variare delle altezze da terra, come visto anche a Monaco.

Dato che le vetture sarebbero comunque partite dal fondo, Sauber ha optato per una mossa differente, scegliendo di sostituire l’ala posteriore per montare una soluzione più carica che potrebbe garantire più stabilità in caso di pioggia. La speranza, quindi, è quella di una gara “caotica” che possa regalare delle opportunità con un setup differente rispetto a quello utilizzato nelle qualifiche.

Inoltre, Sauber ha scelto di sostituire anche la batteria e la centralina sulla monoposto del finlandese montando una terza unità per entrambi i componenti. Una decisione che ha fatto scattare una penalità che, però, di fatto però Bottas non sconterà dovendo partire dalla pit lane.