F1 | Sauber: a Imola nuovo materiale per sistemare i pit stop

L’inizio di stagione non è stato semplice in casa Sauber, al momento ancora a quota zero in classifica, ma che può recriminare su un paio di occasioni perse per andare entrare in zona punti, complici anche i problemi durante i pit stop.

Le cause di queste difficoltà sarebbero da ricollegare principalmente alla revisione del design del dado con materiali più leggeri che, però, non hanno dato i risultati sperati in termini di robustezza. Infatti, per velocizzare le operazioni e migliorare le performance delle auto, dietro le quinte il team sta continuando a investire, puntando ad esempio anche su nuove attrezzature per ridurre i tempi dei pit stop, negli scorsi anni tra i più lenti della griglia.

Un processo di miglioramento continuo con investimenti sbloccati in vista dell’arrivo di Audi nel 2026, ma che dimostrando quanto la squadra svizzera stia spingendo anche su dettagli secondari. Tuttavia, il problema è che il materiale non fornisce i valori di robustezza attesi, in particolare quando salgono le temperature durante la corsa, tanto che queste difficoltà non si sono mai presentate durante i test, nelle prove libere e in quelle in fabbrica, dove chiaramente vi è un contesto diverso.

I meccanici della Kick Sauber effettua un pit-stop sull'auto di Zhou Guanyu, Kick Sauber C44. Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Un comportamento che potrebbe essere legato al fatto che, in una condizione di gara, salgono anche le temperature, trasmettendo ai pezzi parte del calore generato da gomme e freni, aspetto difficile da replicare durante le prove statiche in fabbrica o nelle prove libere.

Nelle prime tre gare vi sono stati numerosi problemi, come due pit stop da quasi 30 secondi ciascuno, oppure il dado sfuggito e finito in pit lane nel corso di una sosta in Australia e che è costato alla scuderia una sanzione. Bottas ha rivelato che la squadra si è scusata per i problemi: "Siamo in questa situazione insieme. Io ero deluso, ma lo era anche tutta la squadra, perché queste cose non dovrebbero accadere. Quindi, stiamo sicuramente prendendo la cosa sul serio e ora è una priorità risolvere il problema".

Dopo quanto successo nei primi appuntamenti della stagione, il team ha apportato delle modifiche momentanee, al fine di provare a tenere sotto controllo la situazione in attesa di una soluzione definitiva che arriverà solo nel corso di questo weekend a Imola. Infatti, Pujolar aveva confermato che le parti da modificare provenissero da un fornitore esterno e che, dato il processo di progettazione e fabbricazione, incluse le scorte, sarebbe stato necessario ancora del tempo prima di vedere una soluzione definitiva.

La speranza era che, pur effettuando soste più lente e conservative, si potessero evitare i problemi visti nei primi Gran Premi dell’anno, che sono costati numerosi secondi bruciando le chance di poter lottare per un buon piazzamento.

Guanyu Zhou, Kick Sauber C44 Foto di: Erik Junius

In effetti, sia in Giappone, che in Cina e negli Stati Uniti, non si sono verificati grossi problemi, ma questo approccio prudente ha avuto anche il suo lato negativo della medaglia, dato che, ad esempio, a Suzuka a causa di una sosta relativamente lenta rispetto ai rivali Bottas ha perso tre posizioni durante il pit stop, mettendolo fuori dalla lotta per i punti. A Miami sono invece mancate le performance, nonostante una strategia differenziata rispetto agli avversari che non ha pagato proprio data la carenza di prestazioni da parte della monoposto.

Nel corso di questo fine settimana, però, così come altre squadre anche Sauber si presenterà a Imola con un sostanzioso pacchetto di aggiornamenti, con cui arriverà anche una soluzione (si spera) definitiva ai problemi nei pit stop: “A Imola abbiamo aggiornamenti importanti. Non solo per quanto riguarda i pitstop, perché avremo tutte le nuove parti che dovrebbero risolvere definitivamente i problemi durante le soste”, ha spiegato Alessandro Alunni Bravi.

"Poi avremo un aggiornamento importante che arriverà a Imola. Quindi penso che questo determinerà l’andamento delle prossime tre-quattro gare e la possibilità per noi di ottenere punti ".