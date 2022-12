F1 | Sargeant: "Pressione per la Superlicenza? Meno del previsto"

Sargeant è stato annunciato durante il Gran Premio degli Stati Uniti come pilota di Formula 1 della Williams per il 2023, ma solo a condizione che riuscisse ad ottenere la superlicenza. Con una gara di F2 ancora da disputare, l'americano doveva evitare di finire oltre il sesto posto nella classifica piloti per superare la soglia dei 40 punti.

A causa della ristretta classifica del campionato e della natura notoriamente capricciosa della F2, questo risultato era tutt'altro che scontato, ma Sargeant ha superato indenne il fine settimana di Abu Dhabi conquistando il quarto posto in graduatoria ed assicurandosi così il biglietto per la F1.

Il suo sogno di Sargeant di approdare in F1 poteva andare in fumo anche con un banale incidente, ma pur ammettendo che l'acquisizione della licenza era un peso per lui, lo statunitense ha confessato di aver sentito meno pressione del previsto perché aveva capito la posta in gioco.

"Credo di aver cercato di trovare un equilibrio tra rischio e ricompensa", ha detto Sargeant. “E in realtà la pressione non è stata così forte come mi aspettavo, perché nel fine settimana avevo capito bene la posta in gioco ed ero in pace con me stesso, quindi non ho avvertito la pressione".

"Sapevo che se avessimo lavorato come potevamo e se avessimo avuto lo stesso ritmo che abbiamo avuto per tutto l'anno, tutto sarebbe andato bene. Sicuramente nelle due gare conclusive della stagione ho dovuto trovare un buon equilibrio tra l'essere troppo e poco aggressivo”.

Il vincitore della gara Logan Sargeant, Carlin Photo by: Williams

"Credo di aver voluto rimanere con i piedi per terra, sapendo che avevo ancora un lavoro da fare. Sicuramente c'era pressione nel fine settimana e mi sono tolto un peso dalle spalle quando abbiamo portato a termine il lavoro".

Sargeant ha poi aggiunto che la Williams non gli ha indicato altri obiettivi da raggiungere quest'anno, oltre a quello di ottenere un numero sufficiente di punti per la superlicenza in quella che ha definito una "solida stagione da esordiente".

"Non mi è stato detto nulla di particolare", ha spiegato. “Dovevo semplicemente ottenere buone prestazioni e finire ai vertici del campionato per ottenere la superlicenza".

"Penso che con Carlin abbiamo avuto una stagione da rookie davvero solida anche se a volte forse non siamo riusciti a fare tutto quello che avremmo potuto. Credo però che il ritmo che abbiamo mostrato sia stato molto competitivo e abbiamo concluso bene il campionato".

Nel primo anno di Sargeant come membro della Acdemy Williams lo statunitense è riuscito a prepararsi al meglio per il suo debutto in F1 nel 2023 nonostante la quantità limitata di test pre-stagionali in Bahrain.

Quando gli è stato chiesto come si è sviluppato come pilota nel corso del 2022, ha risposto: "Mi sembra che la combinazione di un'intera stagione di Formula 2 e l'aver imparato molto su di me quest'anno, oltre che sulle gare, mi abbia fatto sentire come se avessi fatto un buon lavoro".

"Sento di aver migliorato le mie prestazioni in qualifica. Ma la cosa più importante è la quantità di tempo che ho trascorso sul simulatore di F1, le FP1 che ho disputato negli ultimi tempi e l'arrivo a quest'ultimo test: è questo che mi dà davvero la possibilità di uscire dalla mia comfort zone e migliorare di più".