F1 | Sargeant potrebbe fare dei test con una Alpine del 2021

Sargeant, che ha ottenuto la superlicenza FIA nel corso del weekend di Formula 2 di Abu Dhabi, dovrebbe essere confermato ufficialmente a breve come pilota Williams per il 2023 e parteciperà al rookie test di martedì con il team di Grove.

Tuttavia, per fare un favore alla Williams e per aiutarlo ad accumulare più chilometri utili, Alpine si è offerta di affittare nei prossimi mesi il suo telaio TPC (testing of previous cars), che quest'anno è stato utilizzato da Oscar Piastri, Jack Doohan, Nyck de Vries ed Antonio Giovinazzi.

Sebbene non sia ancora stato formalmente concordato, l'accordo previsto riflette una cooperazione amichevole tra le due squadre, dopo che erano state vicine a concordare una partnership per il prestito di Piastri alla Williams per il 2023, prima che l'australiano passasse alla McLaren.

"Non saremmo contrari a metterlo su una delle nostre vecchie auto e a farlo girare", ha detto il team principal dell'Alpine Otmar Szafnauer a Motorsport.com.

"Sono stati disponibili con noi (per Piastri), e per Logan sarà un grande aiuto girare su una vettura di F1 - una vettura di due anni fa, ma ancora relativamente vicina. Se decidessero di farlo, saremmo disposti a prenderlo in considerazione".

Alla domanda se fosse insolito che due squadre rivali collaborino in questo modo, Szafnauer ha risposto: "A questo punto, speriamo di non dover competere con loro l'anno prossimo! Potrebbe arrivare un momento in cui dovremo ripensarci".

Logan Sargeant, Williams FW44 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"È bene avere un rapporto con loro nel caso in cui in futuro avremo bisogno l'uno dell'altro, e se possiamo aiutarli e guadagnarci un po' di soldi, perché no?".

Szafnauer ha ammesso che l'Alpine potrebbe un giorno seguire il modello previsto da Piastri, ad esempio prestando Jack Doohan alla Williams: "È bello avere qualcuno disposto a farlo".

Il team principal della Williams, Jost Capito, ha parlato dei buoni rapporti della squadra con l'Alpine.

"Penso che siamo amici di tutti i team", ha dichiarato a Motorsport.com. "Senza l'amicizia con la Red Bull, non avremmo potuto prendere Alex (Albon)".

"E per la Mercedes siamo un buon cliente, siamo amichevoli con loro. Penso che siamo amici di tutti. E se si compete in pista non significa che non si possa essere amichevoli con gli altri team".

Riguardo alla Superlicenza ottenuta da Sargeant, ha detto: "È quello per cui stavamo lavorando. Quindi penso che potremo confermarlo presto. Avevamo diverse opzioni per il piano B, che avremmo approfondito se non fosse andata bene".