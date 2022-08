F1 | Sargeant debutterà con la Williams nelle FP1 di Austin

La data del debutto di Logan Sargeant al volante di una monoposto di Formula 1 è stata finalmente resa nota: il 21 ottobre. Quel giorno il pilota statunitense sarà al volante della Williams in occasione della prima sessione di prove libere che si terrà sul tracciato di Austin, in Texas, e prenderà il posto di Nicholas Latifi.

Con Sargeant la Williams andrà a smarcare la seconda sessione di FP1 dedicata ad un rookie dopo aver fatto girare nelle Libere 1 Nyck de Vries a Barcellona.

Sargeant, entrato a far parte della Academy Williams all’inizio di quest’anno, sta disputando una stagione di debutto in Formula 2 decisamente positiva nonostante negli ultimi appuntamenti sia stato bersagliato dalla sfortuna.

Dopo aver ottenuto due vittorie nella Feature Race di Silverstone ed in quella del Red Bull Ring, lo statunitense del team Carlin è stato costretto al ritiro nella Feature Race del Paul Ricard per un problema tecnico emerso in occasione del pit ed nella Sprint Race dell’Hungaroring quando è stato coinvolto nel contatto dopo il via con Felipe Drugovich e Dennis Hauger.

Nonostante questi zero, Sargeant occupa attualmente la terza posizione in classifica con 119 punti a 61 lunghezze di ritardo dal leader Drugovich.

“Sono molto emozionato per l'opportunità di disputare le mie prime prove libere ad Austin. Avere la possibilità di partecipare all’evento del Gran Premio degli Stati Uniti è qualcosa di estremamente speciale per me”.

"Un enorme ringraziamento va alla Williams per aver riposto in me la fiducia e la convinzione di poter fare un buon lavoro. L'obiettivo per me sarà quello di imparare il più possibile al volante di questa nuova generazione di vetture. Non vedo l'ora di sfruttare al meglio questa esperienza e di divertirmi davvero".

Il vincitore della gara Logan Sargeant, Carlin Photo by: Williams

L’entusiasmo di Sargeant è giustificato. Nel 2020 il pilota americano si era messo in luce in Formula 3 quando, con i colori del team PREMA, aveva lottato per il titolo sino all’ultimo sfortunato appuntamento del Mugello.

Conclusa l’esperienza con la squadra italiana, Logan ha rischiato di dover dire addio alle ruote scoperte per mancanza di budget, ma a poche settimane dall’inizio del campionato 2021 di Formula 3 è stato chiamato dal team Charouz Racing System.

Nonostante un team non di primissimo livello, Sargeant si è espresso su livelli altissimi consentendo alla scuderia di chiudere la stagione al quinto posto della classifica riservata alle squadre con un totale di 127 punti, di cui 102 messi a segno dall’americano.

Sven Smeets, direttore sportivo, ha aggiunto: "Logan ha dimostrato un grande livello di abilità e maturità in questa stagione grazie ai suoi risultati ottenuti sia in pista che fuori. Ha mostrato grandi prestazioni in Formula 2 abbinate al suo duro lavoro durante le sessioni al simulatore”.

"Ci è sembrato giusto premiare questi risultati con l'opportunità di partecipare a una sessione di prove libere ad Austin. Non vediamo l'ora di vederlo al volante della FW44 e capire come le sue prestazioni e i suoi feedback aiuteranno i preparativi del team per la gara di Austin".

Sargeant non sarà l’unico pilota di Formula 2 che quest’anno prenderà parte ad una sessione di FP1. A Barcellona la Red Bull ha già schierato Juri Vips (ormai ex membro della Academy del team di Milton Keynes), mentre Liam Lawson farà il suo debutto al volante dell’AlphaTauri in occasione della prima sessione di libere del GP del Belgio.