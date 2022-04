F1 | Sarà necessario rivedere le distanze dietro la Safety Car

Il Gran Premio d'Australia è andato in archivio con la vittoria ottenuta da Charles Leclerc e la prima fuga nel Mondiale. Ma, al di là di questo, ci sono tanti temi che meritano di essere discussi. Tra questi eccone uno legato alle modalità con cui i piloti devono stare dietro la Safety Car quando la vettura di sicurezza è chiamata a intervenire.

Prima della terza gara della stagione, la direzione gara aveva fatto sapere ai piloti che, in caso di intervento di Safety Car, affiancare la vettura che procede davanti sarebbe stato vietato, dunque sarebbe stato notato e successivamente punito dagli stessi.

La Safety Car è stata mandata in pista nel corso del gran premio all'Albert Park per permettere ai commissari di percorso di togliere l'Aston Martin AMR22 di Sebastian Vettel, incidentata pochi istanti prima dopo essere finita a muro.

Nei giri dietro la vettura di sicurezza Mick Schumacher ha quasi tamponato Yuki Tsunoda, pilota che in quel momento lo precedeva, ed era intento a scaldare le gomme in attesa della ripartenza. I commissari di gara hanno notato l'episodio ma lo hanno valutato come episodio di gara, senza dare alcuna penalità a Schumacher, né a Tsunoda.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Schumacher, sebbene abbia affiancato e superato Tsunoda, lo ha fatto per evitare un tamponamento che sarebbe stato anche particolarmente pericoloso per entrambi. Inoltre, con le nuove misure adottate proprio in Australia, ciò che è accaduto non è un fatto insolito, sebbene sia stato molto pericoloso.

A fine gara i commissari hanno sottolineato che nelle prossime riunioni tra piloti e i direttori di gara della FIA le parti in causa dovranno discutere ancora del comportamento da tenere in regime di Safety Car proprio alla luce dell'episodio che ha visto il pilota del team Haas F1 sfiorare il tamponamento a Tsunoda.

"Nessun pilota ha violato il regolamento. Tuttavia, è chiaro che la velocità e la capacità di frenata delle monoposto di F1, soprattutto mentre si cerca di mantenere le gomme nelle finestre di temperatura richieste, siano in conflitto con la separazione di 10 monoposto di lunghezza da mantenere dietro la Safety Car come specificato tradizionalmente dai regolamenti".

"Questo deve essere un punto di discussione nei futuri briefing tra piloti e commissari per garantire che i piloti siano collettivamente d'accordo su come affrontare al meglio questa sfida, prima che si verifichi uno sfortunato incidente".