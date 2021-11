F1, San Paolo, Libere 2: Alonso cura la SQ, Mercedes il GP

Fernando Alonso ha provato il primo giro della Sprint Qualifying, la gara di 100 km che si disputerà nel pomeriggio brasiliano: lo spagnolo vuole ripetere la partenza monstre di Silverstone e ha montato le gomme soft, sparando un tempo di 1'11"238 che è stato il più veloce della seconda sessione di prove libere del GP di San Paolo che si disputa a Interlagos, scendendo poi al passo di 1'13" alto nel long run.

L'Alpine sembra in buona forma perché anche Esteban Ocon ha fatto bene con la seconda A521 portandosi al terzo posto assoluto sempre con la mescola rossa.

Sul passo ha certamente fatto meglio la Red Bull di Max Verstappen: l'olandese è secondo con 1'12"102 un tempo colto nella preparazione della Sprint Qualifying. Le Mercedes, in attesa della sentenza del collegio dei commissari sportivi sulla legalità dell'ala posteriore di Lewis Hamilton, hanno dedicato buona parte del turno per preparare il GP di domani con le gomme soft e solo nella parte finale si sono dedicati alla garetta con una prestazioni che ha portato i due piloti a stare davanti a Sergio Perez con la seconda RB16B.

Antonio Giovinazzi è salito fino al settimo posto con l'Alfa Romeo davanti alle due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Lo spagnolo ha sperimentato la gomma media, mentre il monegasco si è dedicato alle rosse: la Scuderia ha preferito diversificare il lavoro per valutare quale scelta fare per la gara corta di oggi.

La top 10 è completata da Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo C41, seguito da Lance Stroll con l'Aston Martin e dalle due McLaren di Daniel Ricciardo costantemente davanti a Lando Norris.

E' parso in difficoltà Pierre Gasly con l'AlphaTauri che ha accusato un surriscaldamento delle gomme: la AT02 è andata in crisi con la temperatura dell'asfalto che è cresciuta a 53 gradi, un picco che non si era registrato ieri con una ventina di gradi in meno.