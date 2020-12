F1, Sakhir: Norris cambia power unit e parte dal fondo

E’ stato un weekend sino ad ora in salita quello vissuto da Lando Norris a Sakhir. Il pilota della McLaren ha faticato in qualifica chiudendo con un modesto quindicesimo tempo ed oggi prenderà il via dal fondo della griglia dopo che il suo team ha deciso di sostituire il motore ed il turbo.

La McLaren ha preferito adottare la quarta power unit, facendo così scattare la penalità dell’arretramento di 5 posizioni in griglia, sia come precauzione in considerazione dei problemi riscontrati ieri sulla vettura del pilota inglese, sia alla luce del risultato ottenuto in qualifica da Lando.

Norris prenderà così il via dal fondo al fianco di Pietro Fittipaldi, mentre dell’arretramento dell’inglese ne beneficeranno Magnuessen, Latifi, Aitken e Kimi Raikkonen, tutti promossi di una posizione sullo schieramento di partenza.