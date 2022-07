F1 | Sainz: "Voglio altre vittorie e il prima possibile”

La soddisfazione per la prima vittoria in un Gran Premio di Formula 1 nel caso di Carlos Sainz è un piacere da assaporare lentamente. Lo spagnolo ha manifestato una gioia contenuta nel dopogara di Silverstone, e quattro giorni dopo è sembrato ancora più calmo e riflessivo del solito.

“Non riesco a descrivere questa sensazione perché è molto personale – ha spiegato – è difficile descrivere cosa sta accadendo nella mia testa, è qualcosa di complesso e complicato da tradurre in parole. È qualcosa di fantastico, e me ne rendo conto sempre di più, ma attenzione, da oggi è già tempo di pensare al weekend di gara”.

“Se c’è una cosa che posso dire in modo chiaro – ha aggiunto Carlos - è che vincere a Silverstone mi ha reso ancora più affamato. Voglio altre vittorie, e il prima possibile”.

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, arriva in pista con Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz non è certo il primo pilota ad esprimersi in questi termini, ma ha colpito il tono pacato e rilassato con cui ha risposto alle domande. Non sono frasi dette di pancia, ma frutto di un pensiero meditato e controllato. Tra le tante domande che emergono nel paddock di Spielberg, quella relativa a Sainz è molto chiara: che effetto avrà su Carlos la vittoria di Silverstone?

Le motivazioni per i due piloti della Ferrari non sono un problema. Leclerc sarà a caccia di un riscatto immediato, Sainz vorrà confermarsi come pilota in grado di puntare al successo.

“Sarà un weekend intenso – ha commentato Carlos – che inizierà con la ricerca dell’assetto nell’unica sessione di prove libere alla successiva qualifica. Ci sono sempre state grandi gare su questa pista, le tre zone DRS aiutano molto, e con questa generazione di monoposto credo che lo faranno anche più rispetto al passato”.

La Ferrari festeggia la prima vittoria di Carlos Sainz in Formula 1 Photo by: James Sutton / Motorsport Images

Ovviamente non è mancato qualche riferimento ai fatti di Silverstone, ed in particolare al team-radio nel quale è stato chiesto a Sainz di lasciare la distanza di dieci vetture tra sé e Leclerc prima della ripartenza dopo la safety car finale.

Sainz non ha dubbi al riguardo, rifarebbe tutto esattamente come ha fatto a Silverstone. “Quando ero in macchina sapevo esattamente cosa fare, e alla fine la decisione è stata corretta. Ho vinto, e soprattutto la Ferrari ha vinto, e questa è la cosa più importante”.

Carlos ha poi chiarito che anche il briefing post gara non ha avuto alcun momento di tensione...

“È stato un briefing relativamente breve – ha rivelato - perché dovevamo partire per l'aeroporto e c’era da scattare la tradizionale foto di gruppo che si fa dopo ogni vittoria. Credo che Charles avesse il controllo antidoping, quindi non abbiamo potuto condividere il briefing insieme, ma come sempre si è comportato da gentiluomo, e il briefing è andato come al solito. È uno dei punti di forza che abbiamo come compagni di squadra e come spirito di squadra”.

Dopo la vittoria Sainz è volato a Maranello, per il programmato lavoro sul simulatore in vista del weekend di Silverstone, e per pura coincidenza, Carlos aveva invitato dei suoi amici a Maranello. “È stato fantastico – ha raccontato - sono stato fortunato ad aver già programmato quella settimana con dei miei amici a Maranello. Ho avuto la possibilità di portarli in pista per un giro sulla triposto a Fiorano. Abbiamo trascorso due giorni insieme e abbiamo festeggiato un po'. È stata una coincidenza perché non erano mai venuti a Maranello prima. E il tutto è coinciso subito dopo la mia prima vittoria in gara".