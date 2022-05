F1 | Sainz: "Un giro discreto, in gara tutto è possibile"

Aveva strappato il boato al suo pubblico quando momentaneamente si era issato davanti a tutti, ma alla fine il terzo posto ottenuto da Carlos Sainz nelle Qualifiche del Gran Premio di Spagna è comunque positivo.

Irraggiungibile un Charles Leclerc mostruoso, autore di un giro super in Q3 nell'unico tentativo effettuato, la speranza dell'idolo locale era di poter superare almeno Max Verstappen, che ha accusato problemi alla sua Red Bull nel secondo passaggio.

Sainz ha cercato di spingere, ma l'ultima tornata con le gomme nuove non è stata esaltante; il terzo posto in griglia è positivo, specialmente per la sua gente, ma ci saranno anche da gestire bene le Pirelli in gara se si vorrà portare la Ferrari #55 sul podio.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"E' stato un fine settimana difficile fino ad ora, le condizioni non sono state le più semplici a causa del caldo e del vento, e quindi abbiamo faticato a trovare il giusto bilanciamento per la vettura", afferma a fine sessione lo spagnolo.

"Abbiamo sofferto molto con il posteriore, si è cercato di migliorare sessione dopo sessione nelle regolazioni dell'ala posteriore e negli assetti".

"Purtroppo non sono riuscito a fare un buon giro con le gomme usate. Alla fine però la mia prestazione è stata discreta e questo ci permetterà di lottare per il vertice in gara".

"Penso che la chiave sarà la partenza, scatto da una bella posizione e davanti ho un lungo rettilineo per poter sfruttare la scia di chi mi precede, quindi dovrò cercare di avere un buono spunto allo spegnimento dei semafori".

"Dopo di che bisognerà saper gestire al meglio le gomme perché col caldo è ancor più dura sotto questo aspetto. Credo che tutto sia possibile, faremo del nostro meglio per combattere davanti. Io sono pronto!"

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Infine un commento sulla grande Pole Position centrata da Leclerc: "Credo che Charles si trovi molto bene con questa macchina, riuscendo ad interpretarla e affinarla meglio. Infatti nei tempi va meglio. L'auto è velocissima, questa è la cosa più importante, i risultati lo dimostrano".

"Personalmente penso che debba migliorare e lavorare al simulatore per riuscire ad arrivare al livello di Charles con questa macchina. La trovo un po' più difficile rispetto a quella dell'anno scorso. Ovviamente, questo è uno dei motivi per cui probabilmente non sono ancora a posto. Devo solo abituarmi a questa sensazione di gestire di più il posteriore, ma ci arriverò".