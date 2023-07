F1 | Sainz: “Troppo alti e bassi, ma dobbiamo accettare la situazione”

La prima parte della stagione della Ferrari è stata una vera e propria altalena in termini di prestazioni e risultati, con una SF-23 che ha regalato sia giornate sottotono che qualche acuto degno di nota, pur rimanendo alle spalle del riferimento Red Bull.

All’inizio dell’anno, nonostante qualche soddisfazione in qualifica culminate con la pole ottenuta in Azerbaijan grazie a Charles Leclerc, la vettura di Maranello aveva evidenziato chiari punti deboli, tanto da spingere gli ingegneri a rivedere il progetto apportando diverse importanti modifiche con il pacchetto introdotto in Spagna.

Dopo il negativo weekend di Barcellona, in Canada e in Austria sono giunte prestazioni incoraggianti che avevano infuso coraggio all’interno del team, come se finalmente la direzione intrapresa fosse quella corretta. Tuttavia, un fine settimana deludente in Gran Bretagna, anche a causa di alcune scelte strategiche che non hanno pagato, seguito da un’altra performance sottotono in Ungheria, tracciato che sulla carta avrebbe dovuto essere più nelle corde della SF-23, hanno gettato un’ombra di sconforto sul potenziale della vettura.

Tuttavia, questo discorso rientra anche in uno scenario di continua alternanza dei valori in campo alle spalle della Red Bull. Una situazione da accettare secondo Carlos Sainz, secondo cui ci saranno ancora weekend in cui la monoposto garantirà prestazioni più convincenti rispetto ad altri in cui farà maggior fatica: “È stato un inizio frustrante quando abbiamo realizzato che la Red Bull era molto più avanti di noi e che sarebbe stato difficile lottare con loro. Ci aspettavamo che la [nostra] vettura fosse più competitiva”.

“Ora abbiamo tanti alti e bassi, dove in un weekend puoi lottare per la terza posizione, mentre in un’altra lotti per l’ottava posizione. Questa altalena in termini di performance può significare che magari alle volte siamo un decimo davanti o un decimo dietro in una griglia compatta, che non è molto, ma in Ferrari le sensazioni sono differenti quando si torna con una terza o un’ottava posizione”, ha aggiunto lo spagnolo parlando della stagione.

“Ma dobbiamo accettarlo, questa è la sfida in cui ci troviamo al momento, ci saranno weekend in cui dovremo lottare per la quinta e la sesta posizione, in cui dovremo celebrare l’aver fatto il massimo che potevamo. Dobbiamo focalizzarci sul massimizzare il potenziale della vettura nella seconda parte della stagione se vogliamo ottenere più punti possibili per il mondiale costruttori”.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Secondo il pilota del Cavallino, questa situazione sarebbe dovuta anche ad alcune criticità intrinseche della SF-23, difficili da risolvere nel corso del campionato, specie in era di budget cap, per cui servirà un intervento più profondo durante la pausa invernale: “È un peccato che la vettura sia nata con determinate caratteristiche che la rendono molto sensibile alle condizioni della pista, il vento, le temperature e altri fattori simili. Per questo, magari non importante neanche quanti migliori nel corso della stagione aggiungendo carico, farai ancora fatica e sarai ancora sensibile a questi elementi”.

“Sinceramente credo che abbiamo fatto un buon passo in avanti, è solo che ci sono dei team, come McLaren e Mercedes, che hanno fatto progressi importanti. Ma in Canada e Austria sembravamo noi quelli con le prestazioni migliori, ma recentemente abbiamo avuto due weekend difficili in cui è sembrato che non abbiamo fatto progressi. Ora magari facciamo qualche buona gara e sembrerà l’opposto. Penso che vada a cicli e dobbiamo fare una media durante la stagione per comprendere bene la situazione”.

Ciononostante, Sainz è convinto che Ferrari abbia tutte le carte in regola, anche a livello di struttura e figure all’interno del reparto tecnico, per fare un salto in avanti e raggiungere gli obiettivi prefissati: “Sono sicuro al 100% che la struttura che abbiamo ora funziona bene anche per lo sviluppo del prossimo anno. E credo anche che Fred stia facendo del suo meglio per rafforzare la squadra. Ma anche le persone che abbiamo hanno obiettivi molto chiari in mente”.

“In Ferrari le idee sono chiare, stiamo spingendo al massimo per migliorare. Chiaramente è difficile farlo durante la stagione, soprattutto in era di budget cap, non puoi cambiare tutto. Ma abbiamo trovato una direzione, in fabbrica al simulatore stiamo sviluppando la vettura cercando di migliorare cosa non ha funzionato quest’anno. Sono fiducioso che andrà meglio, ma sono scuro che anche gli altri l’anno prossimo faranno uno step in avanti, quindi il focus rimane su noi stessi”.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Guardando al fine settimana, l’attenzione è rivolta soprattutto al cielo e al possibile arrivo della pioggia, prevista soprattutto al venerdì e al sabato. Essendo un appuntamento in cui è prevista la sprint, gli ingegneri avranno a disposizione una sola sessione di prove libere prima di bloccare il set up per le condizioni di Parc Fermé, il che rappresenta una sfida particolarmente complessa.

“Ci sono solo sessanta minuti per trovare il giusto set-up, tra l’altro su uno dei tracciati più complessi in assoluto, con la compressione dell’Eau Rouge, il che ti porta a lavorare in termini di altezza da terra e rigidità. Inoltre, probabilmente sarà bagnato, quindi non sapremo neanche come impostare la vettura nel caso la pista fosse asciutta. Hanno scelto un tracciato molto difficile per la sprint, potrebbe garantire spettacolo, ma sarà complesso sul set-up”.

Infine, un pensiero è andato anche all’addio di Laurent Mekies, con l’addio alla Ferrari ufficializzato nella giornata di giovedì. Il francese, direttore sportivo della Rossa già ancor prima che Sainz facesse il suo arrivo a Maranello, andrà in AlphaTauri, dove assumerà il ruolo di Team Principal in sostituzione di Franz Tost: “Ovviamente Laurent ha rappresentato una parte importante in Ferrari negli ultimi anni e ha dato il suo contributo al team. Avevo una buona relazione con lui. In generale, aveva buone competenze, credo sia anche per questo che diventerà Team Principal di un altro team, perché ha fatto un buon lavoro con noi. Ma il periodo di transizione è già stato completato, anche nell’aiutare Diego [Ioverno] a reimmergessi nel suo vecchio lavoro”.