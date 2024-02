F1 | Sainz tranquillo: "So quello che valgo, non temo il futuro"

“Sono a posto, non preoccupatevi”. Felpa blu, voce apparentemente molto tranquilla, Carlos Sainz trasmette sicurezza. Sono passati pochi giorni dall’annuncio Ferrari che lo ha escluso dai piani futuri della Scuderia, e la prima occasione per parlare in pubblico è arrivata ieri sul circuito di Cremona, in occasione della presentazione della linea di kart CS55 che Sainz ha realizzato in collaborazione con il gruppo OTK.

Carlos è sceso in pista con il suo kart per una serie di giri, poi si è concesso ai microfoni di SkySport.

“No, non sono deluso – ha subito messo in chiaro - vivendo la Ferrari dall’interno sapevo già diverse cose e mi sono preparato con la squadra in vista dei cambiamenti futuri. Come ho detto, però, non voglio pensare ad altro che non sia dare il massimo nella stagione che mi attende con la Ferrari. Sono tranquillo, sappiamo che davanti a noi abbiamo una stagione molto importante. Questo sarà il mio ultimo anno in Ferrari, quindi voglio fare il meglio possibile: mi sto allenando anche con i kart per dare il massimo quando sarò in pista”.

Sarà un inizio di mondiale atipico, e questo Sainz non lo nasconde.

“Sicuramente non è il feeling migliore per partire con la stagione, ma nel momento in cui indosserò il casco in Bahrain e scenderò in pista, l’unica sensazione che sentirò sarà la volontà di andare sempre più forte, puntando anche alla vittoria del Mondiale”.

“Nella mia carriera ho sempre fatto passi avanti – ha proseguito Carlos - migliorando ogni anno di più. Questa è sempre stata e sempre sarà la mia filosofia, e sarà così anche quest’anno, nel 2024 compirò 30 anni, ma mi sento più giovane e più motivato che mai”.

Ci sarà la sfida in pista, ma parallelamente Sainz e il suo management dovranno lavorare in vista di un futuro che al momento non è ancora definito. Un aspetto che non sembra preoccupare Carlos, complice anche un mercato che gli offre diverse opportunità.

“Sono consapevole di quanto valgo come pilota e per questa ragione quando guardo al futuro sono molto tranquillo. Arriveranno sicuramente delle buone cose, ma per ora il mio obiettivo è dare il massimo con la Ferrari”.

Il focus, almeno nell’immediato, è tutto rivolto al Bahrain e alla prima tappa stagionale. Un appuntamento che Sainz ha preparato in modo diverso rispetto alle stagioni passate.

“Si, ho vissuto un inverno differente rispetto ai soliti: ho cambiato il mio team di allenatori e ho modificato la mia preparazione, sto facendo più lavoro cardiovascolare e sono tornato ad andare in bici. Allo stesso modo, farò tutto l’allenamento possibile anche sui kart e in macchina, che poi è quello che mi diverte di più”.