F1 | Sainz: "Stavo rimontando Gasly prima di far passare Leclerc"

La gara delle Ferrari all'Hermanos Rodriguez, sede del Gran Premio del Messico 2021 di Formula 1, ha avuto due volti. Uno buono, positivo. L'altro, invece, meno splendente.

Partiamo dagli aspetti positivi. Primo tra tutti la grande quantità di punti recuperati in ottica terzo posto Costruttori nei confronti della McLaren. Il quinto e il sesto posto sono stati preziosi per centrare quello che è l'obiettivo stagionale della Scuderia.

Buono anche il passo mostrato se paragonato alle difficoltà a cui sono andati incontro sia Lando Norris che Daniel Ricciardo. A fine weekend è chiaro quanto le SF21 siano migliorate da quando il nuovo sistema ibrido è stato implementato.

A tal proposito, Carlos Sainz ha mostrato per tutto l'arco della gara, sia con gomme Medium usate nel primo stint che con le Hard, montate invece nel secondo, di avere un ritmo che avrebbe potuto portarlo a chiudere la gara al quarto posto.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sono stato molto veloce oggi, ma sono stato molto veloce per tutto il weekend", ha dichiarato il madrileno al termine della gara messicana, in cui ha dovuto però cedere il quinto posto a Leclerc dopo aver mostrato sì di avere un passo eccellente rispetto al compagno di squadra, ma non tale da poter recuperare tutto lo svantaggio nei confronti di Gasly.

L'aspetto che meno ha convinto del weekend Ferrari è la scelta di mantenere Leclerc davanti a Sainz nel primo stint. A fine gara Leclerc ha affermato di non sapere per quale motivo non fosse veloce con gomme Hard, ma anche con le Medium aveva mostrato - specialmente nei primi giri - di non avere il passo di Sainz che era alle sue spalle.

"Ci aspettavamo di essere davanti all'AlphaTauri ma sono stati veloci da venerdì e hanno fatto meglio di noi. Alla fine come passo eravamo praticamente pari. Forse oggi un po' meglio noi, stavo recuperando tanto su Gasly prima di lasciar passare Charles. Ma questo è un circuito in cui se parti davanti, non è così facile per noi superare", ha concluso Sainz.

E' vero che, con il senno di poi, è più facile analizzare la corsa. E' altresì vero che Sainz, per tutto l'arco del weekend, ha dato la sensazione di avere qualcosa in più sul ritmo rispetto a Leclerc. Fortunatamente per la Ferrari, i punti portati a casa per il Mondiale Costruttori fanno passare tutto in secondo piano.