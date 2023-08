F1 | Sainz sicuro: "Sono al top della mia carriera"

Essere un pilota della Ferrari comporta molti privilegi, come essere riconosciuto a livello mondiale o avere un buon status in Formula 1, ma negli ultimi anni la scuderia di maggior successo della storia sta attraversando un momento di crisi. Ci sono Charles Leclerc e Carlos Sainz, entrambi oggetto di molte speculazioni sul loro futuro, e mentre il monegasco dovrebbe rinnovare presto, i piani dello spagnolo sembrano meno certi.

In un'intervista rilasciata al sito ufficiale del campionato, lo spagnolo ha ribadito il suo desiderio di firmare un nuovo contratto con il Cavallino Rampante, il che farebbe cessare le voci su di lui e l'Audi. Tuttavia, il vincitore del Gran Premio di Gran Bretagna della scorsa stagione non "dà per scontato" che il suo posto nella squadra Rossa sia sicuro, per cui si impegna ogni giorno per migliorare.

Carlos Sainz ha dichiarato di essere "molto orgoglioso" di difendere i colori di Maranello: "Sono molto orgoglioso. Soprattutto venire in una squadra come la Ferrari, indossare il Rosso ogni fine settimana, non lo do per scontato, perché so quanto è difficile e quanto ha significato, quanto mi è costato arrivare qui, quanto ho dovuto sacrificare e lottare per questo".

"Tuttavia, ora sto anche cercando di godermela il più possibile, cercando di vivere il mio sogno ed allo stesso tempo di rimanere concentrato e continuare a migliorare. Cerco sempre di migliorare come pilota e di essere un essere umano migliore", ha spiegato lo spagnolo, prima di riconoscere che appartenere alla scuderia italiana è qualcosa di speciale.

"La Ferrari è un posto fantastico. In ogni circuito in cui vai ci sono i tifosi, hai più supporto di qualsiasi altro pilota, ogni gara ti fa sentire quasi come a casa tua per la quantità di supporto che ricevi da tutti i tifosi della Ferrari nel mondo", ha detto. "È vero che è anche impegnativo, è una squadra molto impegnativa dal punto di vista mentale, perché c'è più pressione in giro, abbiamo molti sponsor e molti eventi a cui partecipare".

"Il tempo è volato, il fatto che ora sono alla Ferrari, che sto vivendo un sogno, tutto è andato molto bene. Non posso lamentarmi, ma è anche merito di come mi sono circondato, ovviamente grazie ai miei sforzi, al mio talento, al mio modo di fare, e speriamo che il meglio debba ancora venire!", ha dichiarato.

"Per impegnarsi a fondo come pilota della Ferrari bisogna essere al top della carriera. Penso di essere in quella fase, sono ancora molto giovane ma allo stesso tempo ho esperienza e la sto sfruttando il più possibile", ha commentato lo spagnolo, che sta anche tenendo d'occhio anche altre cose in Formula 1.

Carlos Sainz è consapevole che altre aree del Grande Circus stanno aiutando l'espansione della categoria in tutto il mondo: "Penso che la Formula 1 stia vivendo un boom ora, non solo in Spagna ma in tutto il mondo, ed è un grande momento per essere parte di questo movimento in tutto il pianeta. Forse è anche merito del fenomeno Netflix, del buon lavoro che tutti stanno facendo sui social media per spiegare questo sport, per renderlo più vicino alle nuove generazioni, credo che sia una cosa fantastica far parte della Formula 1 oggi e tutti noi che ne facciamo parte, stiamo attraversando un buon momento".