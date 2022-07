F1 | Sainz si gode la prima: "Non potevo chiedere di più"

In casa Ferrari oggi ci sarà sicuramente da discutere per come è stata gestita la strategia quando è entrata in pista la safety car a poco più di dieci giri dal termine. Le scelte del muretto del Cavallino hanno favorito Carlos Sainz, al quale sono state montate le gomme nuove a differenza di Charles Leclerc. Lo spagnolo però è stato bravissimo a sfruttare la sua occasione per andare a conquistare la sua prima vittoria in Formula 1.

Alla ripartenza, ha approfittato delle sue gomme soft per superare in trazione il compagno di box e prendere il largo mentre il monegasco si difendeva con le unghie da Sergio Perez e Lewis Hamilton. Quando i due hanno superato Leclerc, si è ritrovato quindi in fuga solitario, lanciatissimo verso il convertire in successo la sua prima pole position firmata ieri.

"Ho vinto alla mia 150° gara, con la Ferrari e a Silverstone: non potevo chiedere di più. E' una giornata molto speciale, che non dimenticherò mai. Anzi, è un weekend molto speciale in generale. Lewis era sul pezzo oggi, era in una delle sue giornate incredibile, ma siamo riusciti a tenere duro e sono davvero felice", ha detto Sainz appena sceso dalla sua monoposto.

Il figlio d'arte spagnolo poi ha parlato delle difficoltà che ha incontrato nella gara di oggi, che non sono state poche. Nel momento topico, però, è riuscito a trovare la forza per centrare il bersaglio grande.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Non è stato semplice, ho faticato parecchio con il bilanciamente, soprattutto nel primo stint con le gomme medie. Max (Verstappen) mi ha costretto a spingere tanto ed ho avuto problemi con l'anteriore sinistra, però ho continuato a crederci e sono rimasto in gara".

"All'improvviso la safety car mi ha dato l'opportunità di tornare in testa e l'ho sfruttata. Potete immaginare quanto fossi nervoso in quella ripartenza, sapendo che era la mia opportunità, ma ci sono riuscito e questa è la mia prima vittoria. E' stata una gara incredibile, sono successe davvero tantissime cose".

Prima di salire sul podio poi ha raccontato un aneddoto curioso sulla sua carriera, rivelando un legame molto stretto con la pista di Silverstone.

"Silverstone è sempre stata una pista speciale per me, perché nel 2010 ho conquistato la mia prima pole e la mia prima vittoria in Formula BMW. Oggi, 12 anni dopo, sono riuscito ad ottenere lo stesso risultato in Formula 1, con la Ferrari. Sarà sempre un circuito speciale per me".