F1 | Sainz: "Shanghai? Valori simili a Suzuka, non a Melbourne"

È uno strano periodo quello che sta attraversando Carlos Sainz. In pista sta vivendo il momento migliore da quando corre in Formula 1, ma una volta tolto il casco c’è quel punto interrogativo sul suo futuro che non è il miglior compagno di viaggio.

Sainz è molto razionale, sa che non è certo stata la sua volontà a determinare questo stato di cose, e riesce a staccare la spina quando entra in macchina, godendosi comunque il momento. In attesa di sapere come si evolverà il mercato piloti, Carlos alla vigilia del weekend di Shanghai ha evidenziato le incognite legate ad un fine settimana atipico, dal format alle condizioni della pista, punti interrogativi che rendono lo scenario più confuso del solito.

Cosa c'è in questa macchina che sembra adattarsi così bene al tuo stile di guida?

“È una piattaforma più stabile. L’anno scorso, durante un giro di qualifica o durante una gara, ci sono stati problemi che non capivamo da dove venissero, una situazione che ci ha tolto fiducia. Quest’anno, fin dai test invernali in Bahrain, non ci siamo mai imbattuti in momenti del genere, finora in ogni qualifica e in ogni gara la macchina è stata sempre stabile, e questo ti permette di avvicinarti al limite più spesso, hai più fiducia e di conseguenza più prestazioni”.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Dopo quattro gare hai già raggiunto il numero di podi dello scorso anno. Sei nella miglior situazione da quando sei arrivato in Ferrari e in F.1?

“Sicuramente è stato il miglior inizio di stagione da quando sono arrivato alla Ferrari. Sono al meglio? Non lo so. È difficile rispondere. Ovviamente sembra così vedendo i risultati, ma ho dato il meglio di me anche in McLaren, così come in Toro Rosso. A cambiare è la monoposto, alcune stagioni hai a disposizione una macchina migliore di altri. Quest’anno sembra che abbiamo trovato un buon compromesso tra qualifiche e gara, poi… sì, sto guidando ad un ottimo livello, almeno credo, ma l'ho già fatto in Formula 1 ad un buon livello, avrei bisogno di ripercorrere tutti i miei ultimi nove anni per dare una risposa precisa”.

Cosa hai fatto dopo il Gran Premio dal Giappone? Sei riuscito a tornare ad allenarti come prima dell’intervento?

“Sì, sono stato in bici per diversi giorni con Pogacar, il numero uno nel ciclismo in questo momento. Sto cercando di recuperare l’allenamento che non ho potuto fare nelle tre settimane precedenti, ma ho fatto anche altro. Sono andato al torneo di tennis di Monte Carlo, ho incontrato Djokovic che avevo conosciuto alla Ryder Cup a settembre, ho incontrato anche Sinner, ed è stata un bel momento. Sono un grande appassionato di tennis, vedere questi campioni giocare dal vivo è stata una bella esperienza”.

Argomento futuro. Come sta andando?

"Le mie migliori opzioni sono ancora aperte, ma ci vorrà del tempo perché tutti prendano le proprie decisioni. Non ci sono stati progressi nelle ultime due settimane, e per quanto questa situazione non influisca sulle mie prestazioni in pista, spero che si possa fare chiarezza al più presto”.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Cosa ti aspetti da questo fine settimana?

“Ci sono molte incognite, l'asfalto sembra essere stato trattato in un modo molto particolare e non credo che la FIA e i team capiscano bene cosa sia stato fatto, una riasfaltatura totale o un rifacimento dell'asfalto. Sembra molto particolare, qualcosa che non abbiamo trovato di recente su altri circuiti, e in più avremo una sola sessione di prove libere. Poi, se guardo il layout della pista, vedo più Suzuka che l’Australia, il che mi fa pensare che dal punto di vista delle prestazioni dovremmo essere più sui valori in campo del Giappone piuttosto che di Melbourne. Ma spero di sbagliarmi”.

Un paio di opzioni rimanenti sul mercato offrono una monoposto potenzialmente competitiva in tempi brevi, altre sono progetti più a lungo termine. Come valuti questo scenario?

“Dipende da cosa ti offrono e dal tipo di progetto. Un pilota cerca sempre l’opzione più veloce disponibile, soprattutto considerando la forma in cui mi trovo, penso che se avrò la macchina giusta potrò vincere gare e salire sul podio, come sto dimostrando quest’anno. Questa è la mia priorità numero uno, poi ci sono altre opzioni molto interessanti a medio termine che sto comunque considerando”.

Quanto sarà complicata la gestione degli pneumatici in questo fine settimana?

“Il graining dipenda molto dall’asfalto, ecco perché abbiamo parlato così tanto del trattamento dell’asfalto. Una volta eliminato questo aspetto dall’equazione, le curve molto lunghe stressano enormemente la gomma, e qui ne abbiamo molte. Non avremo molto tempo per mettere a punto la macchina, quindi è tutta una questione di simulazione e FP1, ci aspetta un fine settimana interessante”.

C’è un po' di frustrazione nel vedere che la Ferrari sta migliorando e probabilmente migliorerà ancora nel 2025?

“Ci sono sentimenti un po' contrastanti al riguardo. Questo è il mio quarto anno in Ferrari, ho trascorso tanto tempo a Maranello cercando di aiutare la squadra, abbiamo sviluppato insieme un progetto che ora sta iniziando a dare i suoi frutti. È un qualcosa che mi fa sentire molto felice per ciò che stiamo vedendo quest’anno ma anche un po' triste per il fatto che non potremo continuare il cammino insieme. Sento che stiamo facendo un buon lavoro, tutto sta prendendo la forma giusta, soprattutto in vista dei cambiamenti regolamentari del 2026. Ma questa è la vita, non è stata una mia decisione, ma mi piace pensare che il futuro potrebbe riservarmi qualcosa di ancora migliore”.