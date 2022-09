F1 | Sainz: "Sembra che la Ferrari sia tornata competitiva"

Dimenticare la disfatta di Spa-Francorchamps. Con questo imperativo la Ferrari si è presentata a Zandvoort, tracciato di casa per Max Verstappen, pronta a rovinare la festa al pilota olandese.

Se dopo l’appuntamento in Belgio erano sorti molti dubbi circa lo stato di forma della F1-75, oggi, al termine delle prime due sessioni di prove libere, la monoposto di Maranello è tornata ad incidere come spesso accaduto nel corso di questa stagione.

Certo, il primo ed il secondo tempo firmati rispettivamente da Charles Leclerc e Carlos Sainz alla fine della seconda sessione di libere devono essere presi con le pinze, specie considerando il programma svolto dal campione del mondo che non è andato oltre l’ottavo crono, ma la partenza di questo weekend è sembrata ben diversa da quella vista sette giorni fa.

Sainz, in particolare, è sembrato sin da subito a proprio agio con la monoposto. Terzo al mattino, con il crono di 1’12’’845 e 3 decimi di ritardo da George Russell, lo spagnolo si è migliorato al pomeriggio chiudendo con il secondo tempo ed un gap dal suo compagno di team di appena 4 millesimi.

“Le cose sono andate molto bene. Sono stato molto felice di tornare a correre su una pista così esigente ed impegnativa e mi sono divertito tanto, specie quando ho guardato i tempi”. Sono state queste le prime parole pronunciate da Sainz al termine della prima giornata di attività in pista.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Lo spagnolo si è sbilanciato affermando come la Ferrari sia tornata ad essere competitiva dopo quella che si spera sia stata solo una parentesi sfortunata, ma Carlos ha voluto sottolineare come i principali team siano racchiusi in pochi decimi.

“È stata una giornata dove sembra che siamo tornati ad essere competitivi dopo un weekend complicato come quello di Spa, ma è stato sorprendente vedere quanto siano andati veloci McLaren, Mercedes e la Red Bull. Siamo tutti racchiusi in 3 decimi”.

In attesa di vedere il vero potenziale della Red Bull, oggi rimasto nascosto con Verstappen dopo il problema al cambio accusato nel corso delle FP1, sarà fondamentale che tutto giri per il verso giusto in qualifica e che team e piloti non facciano errori.

“Sono sicuro che questo livellamento delle prestazioni renderà la battaglia di domani molto serrata ed anche entusiasmante” ha concluso un Sainz consapevole di avere tra le mani una vettura in grado di regalargli un’altra pole.