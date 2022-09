F1 | Sainz: "Sarebbe stato bello giocarci il podio"

La gara di Monza ci ha regalato un Carlos Sainz in grande spolvero. Dopo aver preso il via dalla 18° casella dello schieramento per la sostituzione di diversi elementi della power unit, il pilota della Ferrari è infatti risalito fino al quarto posto suon di sorpassi.

Lo spagnolo ci ha messo appena una decina di giri a mettersi all'inseguimento del terzetto di testa, e nel finale, con la gomma soft, sembrava poter andare all'attacco della Mercedes di George Russell. Anzi, probabilmente lo avrebbe preso se non ci avesse messo lo zampino la Safety Car.

Quella che poteva sembrare una grande occasione, infatti, si è tramutata in un ostacolo enorme, visto che la gara non è mai ripartita a causa dell'eccessiva lentezza della procedura, e si è conclusa con le posizioni congelate. Un vero peccato, perché la neutralizzazione aveva permesso a Sainz di montare anche un set di gomme soft nuove, quindi la possibilità di recuperare almeno il terzo posto era concreta.

"Sarebbe stato bellissimo giocarci il podio. Se ci fossero stati due o tre giri ci saremmo potuti inserire anche nella lotta con Max e Charles. Avevo salvato questo treno di soft nuove per questa situazione e sarebbe stato molto bello", ha detto Sainz ai microfoni di Sky Sport F1 HD.

"Comunque posso essere soddisfatto della mia rimonta. Non ho fatto errori, avevo un bel passo e praticamente sorpassavo una macchina per giro. Mi sono divertito, sono andato forte, quindi non posso chiedere di più", ha aggiunto.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ancora una volta, il figlio d'arte ha dimostrato di essere uno specialista delle rimonte, come quest'anno, per esempio, aveva già fatto in occasione della gara del Paul Ricard.

"E' vero che quando c'è da rimontare, normalmente faccio bene. Ma oggi in particolare stavo andando molto forte. Sono riuscito a risalire in quarta posizione molto prima di quanto mi sarei aspettato. Potevo lottare per il podio e non ci avrei creduto se me lo avessero detto prima della gara".

Secondo Sainz poi c'è un altro aspetto positivo, ovvero il passo avanti mostrato dalla F1-75 rispetto alle ultime uscite. Non solo, lo spagnolo ha la convinzione che se le Rosse fossero state entrambe davanti, forse sarebbe potuta finire diversamente.

"Penso che sia stata una gara molto più bella e performante rispetto alle ultime due. Eravamo più forti delle Mercedes e nelle ultime gare non era così. Dobbiamo capire perché qui eravamo più vicini per arrivare a Singapore e cercare di mettere due macchine davanti. Se fossimo stati entrambi davanti, oggi avremmo potuto splittare le strategie e magari ce la saremmo giocata con Max", ha concluso.