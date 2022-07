F1 | Sainz rivela: "Non ho voluto vedere l'incidente di Zhou"

Le fasi iniziali del Gran Premio di Silverstone saranno ricordate a lungo per via del tremendo incidente, fortunatamente senza conseguenze, che ha visto protagonista Guanyu Zhou.

Il pilota dell’Alfa Romeo Sauber, dopo essere stato colpito dalla Mercedes di George Russell, ha capottato per poi proseguire la sua corsa a testa in giù verso la via di fuga ed una volta cha la sua monoposto ha impattato contro le protezioni ha piroettato scavalcando la fila di gomme per andarsi ad incastrare tra queste e le reti di recinzione.

La dinamica dell’incidente è stata agghiacciante e soltanto quando si è avuta certezza sulle condizioni fisiche di Zhou la regia internazionale ha deciso di mandare in onda i replay di quanto accaduto.

Carlos Sainz, che proprio a Silverstone ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, ha ammesso di non aver voluto vedere le immagini di quanto accaduto durante l’interruzione con bandiera rossa venendo a conoscenza della sequenza del crash una volta giunto nella saletta riservata ai primi tre classificati.

“Ho deciso di non vedere le immagini. Quando hanno dato la bandiera rossa ho capito che doveva esserci stato un brutto incidente ma ho preferito non guardare la televisione”.

L'incidente che ha coinvolto Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 alla partenza della gara Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Ovviamente sono contento che Zhou sia uscito indenne da quello schianto, ma quando ho visto tutta la dinamica nel retro podio sono rimasto scioccato. È stato incredibile ed è stato altrettanto incredibile che non abbia riportato nemmeno un graffio”.

Sainz ha poi voluto rendere il giusto merito alla FIA per i passi avanti compiuti in materia di sicurezza .

“A volte critichiamo la FIA, ma in questi casi bisogna riconoscere che ci ha aiutato e se si guarda a quanto accaduto in Formula 2 possiamo affermare che oggi l’halo abbia salvato due vite. Bisogna rendere merito alla Federazione ed all’incredibile lavoro che stanno facendo per la sicurezza”.

Anche Sergio Perez, giunto secondo alle spalle di Sainz, ha voluto rendere il giusto merito alla FIA ma a differenza dello spagnolo della Ferrari, il messicano ha visto le immagini dell’incidente di Zhou restando parecchio turbato.

“Sapevo che c’era stato un incidente ed ho visto le immagini in TV quando sono tornato nel garage. Sono rimasto scioccato. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo assistito ad un incidente del genere ed è difficile cercare di cancellarlo dalla mente e concentrarsi sulla gara”.

“Devo fare i miei complimenti alla FIA per i progressi in tema di sicurezza. Sono certo che ci siano ancora dei miglioramenti che possiamo apportare dopo la lezione imparata oggi. Non so se in quella zona ci fossero dei fotografi in giro, ma dobbiamo analizzare tutto per rendere questo sport più sicuro per tutti”.