F1 | Sainz: "Red Bull e McLaren di un altro pianeta, noi lontani"

Non è stata una giornata da ricordare per la Ferrari, che torna a Maranello solamente con un sesto posto che, chiaramente, non può lasciare il sorriso, complice anche il problema accusato da Charles Leclerc nel corso del giro di formazione, il quale ha poi portato al ritiro del monegasco. L’unico aspetto positivo è che l’avversario più diretto, ovvero la Mercedes, ha incontrato difficoltà ancora più ampie, perdendo punti importanti nei confronti della casa del Cavallino nella lotta per la classifica costruttori.

Il sesto posto finale ottenuto da Carlos Sainz non ha entusiasmato, ma già la posizione sulla griglia di partenza, ovvero l’ottava casella, lasciava presagire una corsa tutta in salita per lo spagnolo. Tuttavia, a complicare ulteriormente la gara vi è stata anche qualche difficoltà con il rilascio della frizione, aspetto di cui in realtà il madrileno si era già lamentato in altri appuntamenti prima della corsa brasiliana. In questo caso, la frustrazione del Ferrarista è stata evidente già nelle fasi successive alla partenza, quando ha chiesto agli ingegneri di fare un controllo approfondito sull'unità una volta tornati a Maranello per evitare che il problema si ripresenti anche in futuro.

Nella prima partenza, infatti, Sainz ha perso immediatamente la posizione sia su George Russell che su Sergio Perez, scivolando così all'ottavo posto. Anche al restart dopo la bandiera rossa lo spagnolo non è stato autore di uno scatto brillante, anche se, quantomeno, è riuscito a mantenere la sua ottava posizione provando a mettere nel mirino Lance Stroll. Con il gruppo rimasto compatto nei primi passaggi a causa del trenino formato da Lewis Hamilton, le posizioni sono rimaste sostanzialmente invariate, anche se il Ferrarista era certo di avere dalla sua un passo potenzialmente migliore di quello dell’Aston Martin.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Sainz all'inseguimento di Stroll

Durante la girandola dei pit stop, la squadra britannica ha subito coperto un potenziale tentativo di undercut da parte della Ferrari richiamando il canadese ai box, aspetto che ha permesso a Sainz di girare in aria libera per qualche tornata con il fine di allungare quanto possibile il primo stint. Questo tempo extra speso in pista con la soft ha però rispedito lo spagnolo alle spalle di Esteban Ocon, con un distacco da Stroll che nel frattempo era incrementato a quasi cinque secondi.

Dopo aver sopravanzato le due Mercedes, in chiara difficoltà nella gestione degli pneumatici come si era già potuto notare durante la sprint, il Ferrarista si è rimesso alla caccia del canadese dell’Aston Martin, ma senza riuscire a portare a termine la missione riaggancio. Il portacolori della squadra britannica ha infatti gestito egregiamente la situazione, riuscendo a mantenere un vantaggio superiore ai quattro secondi fino alla conclusione del secondo spezzone di gara sulla mescola media.

Ferrari ha anche provato a riavvicinarsi anticipando la seconda sosta con cui ha montato un altro set di gomme soft, tanto da riportarsi a circa un secondo e mezzo. Tuttavia, ancora una volta, Stroll è riuscito ad estendere il gap fino agli otto secondi finali sotto la bandiera a scacchi.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

“Penso che sia stata una gara conclusa dove meritavamo. La Aston era un po’ più veloce di noi, un po’ come era successo a Zandvoort. Su un circuito con curve più lunghe, con più degrado, la Aston sembra aver recuperato un po’ il ritmo. La McLaren e la Red Bull sono su un altro pianeta. Forse con delle partenze migliori si poteva lottare con Stroll, ma abbiamo avuto un problema con la frizione tutto il weekend nelle partenze”, ha spiegato Sainz, sottolineando come la SF-23, dal suo punto di vista, faccia fatica in una certa tipologia di curve.

Come spesso accade, in qualifica la Rossa riesce ad essere più incisiva, coprendo alcuni dei suoi punti deboli con una mescola più morbida che fornisce maggior grip, ma quando si tratta di gestire gli pneumatici sulla lunga distanza, a quel punto emergono i limiti: “Quando ho visto questo tracciato, ho pensato che la macchina di quest’anno non sarebbe stato facile. In qualifica ce l’abbiamo fatta di essere grossomodo veloci, in Q1 e Q2, mentre poi in gara, su 71 giri, con questo tipo di curve, alla fine per gli pneumatici e il bilanciamento, per noi è difficile. Mi ha ricordato un po’ Zandvoort con questo tipo di curve, dove l’Alpine andava bene e, proprio come in Olanda, Aston Martin è andata a podio. Con il ritiro di Charles abbiamo perso un'opportunità di recuperare punti sulla Mercedes, ma la realtà è che questa settimana non siamo stati veloci", ha poi aggiunto lo spagnolo.