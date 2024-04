F1 | Sainz: “Poche novità, ma Suzuka mostrerà i progressi Ferrari”

Dopo la splendida vittoria in Australia, Carlos Sainz arriva in Giappone con il sorriso, ma anche conscio della sfida che attende il Cavallino su un circuito sulla carta più ostico per la SF-24 di quanto non lo sia stato Melbourne. Inoltre, il ritiro di Max Verstappen dopo pochi passaggi a causa di un problema tecnico ha indubbiamente agevolato il compito della Ferrari, che ha così costruito le basi per una doppietta che mancava da circa due anni.

Dopo aver voltato pagina, il focus è interamente sull’appuntamento di questo fine settimana a Suzuka. Il primo segnale positivo arriva proprio dallo stesso pilota spagnolo, che è tornato ad allenarsi dopo un periodo di riposo forzato in seguito all’operazione per appendicite in Arabia Saudita.

Nelle due settimane successive, Sainz non si era potuto allenare come avrebbe voluto, ma il periodo di pausa post-Australia gli ha dato modo di riprendere il ritmo e tornare in palestra. Anche se attualmente non può ancora sollevare carichi pesanti, il madrileno ha iniziato ad allenarsi e si sente di nuovo vicino al 100% della forma fisica.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Ferrari

“Questa settimana sono andato in bicicletta. Sono stato in Australia per una settimana e ho cominciato ad andare di nuovo in palestra. Ovviamente non riesco ancora a sollevare carichi pesanti come facevo in passato, ma almeno riesco ad allenarmi e mi sento di nuovo vicino al 100%”, ha raccontato Sainz in conferenza stampa.

L’attenzione ora è spostata su Suzuka, una pista che dirà molto dei progressi Ferrari negli ultimi mesi. La SF-24 sembra una vettura più completa della sua progenitrice, dato che non solo è più semplice da guidare per i piloti, ma è anche più prevedibile e gentile sulle gomme. Inoltre, ben figurando nei tratti a media velocità, sembra adattarsi meglio a un ventaglio più ampio di scenari rispetto al passato. Tuttavia, Suzuka mette alla prova anche altri aspetti, come le curve ad alta velocità.

Per quanto la vettura del Cavallino non abbia sfigurato, sia a Jeddah che a Melbourne si è comunque visto un delta prestazionale nelle curve più veloci e nei rapidi cambi di direzione nei confronti di Red Bull e McLaren. Ed è proprio in queste aree che la Rossa cerca conferme a Suzuka, uno dei tracciati più tecnici di tutto il mondiale.

“Penso che sia vero che in Australia siamo andati molto bene, ma credo che normalmente in questi casi sia sufficiente fare la media delle prime tre gare per capire dove siamo. E credo che siamo ancora a un paio di decimi dalle Red Bull e che probabilmente abbiamo bisogno di migliorare, soprattutto in piste come Suzuka, per poterle contrastare”, ha raccontato Sainz, prima di elogiare comunque il lavoro svolto dalla squadra durante gli ultimi mesi, con il gruppo tecnico che ha realizzato una vettura più equilibrata e consistente di quanto non lo fosse la limitata SF-23.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Mark Horsburgh / Motorsport Images

“Credo che il lavoro svolto dalla squadra quest'anno sia estremamente buono, perché la macchina è un ottimo passo avanti. Abbiamo solo bisogno di qualcosa di più, soprattutto se vogliamo vincere in circuiti come quello del Giappone. Non ci sono grosse novità in arrivo qui. Abbiamo, credo, qualche piccola novità al posteriore, ma le novità più importanti arriveranno più avanti nella stagione. Spero che quel pacchetto possa essere un altro buon passo nella giusta direzione”, ha aggiunto il Ferrarista, spiegando come il Cavallino non abbia portato grosse novità a Suzuka, mentre aggiornamenti consistenti arriveranno più avanti in campionato, probabilmente attorno alla tappa di Imola.

“Credo che l'anno scorso Suzuka sia stato uno dei tracciati più impegnativi per noi nel confronto con la Red Bull. Quattro o cinque mesi fa eravamo, credo, a sette o otto decimi di distanza da loro. Quindi ora potremo vedere a che punto siamo quest'anno, vedere i miglioramenti e capire se possiamo essere almeno più vicini”.

Per quanto chiaramente in F1 si ha ben in mente quale sia il valore di un pilota anche nelle stagioni precedenti, un buon avvio di stagione potrebbe indubbiamente rappresentare un’arma in più per Sainz nelle contrattazioni per scogliere il suo futuro. Al momento lo spagnolo sta parlando con diversi team, ma dietro le quinte c’è un puzzle in cui tutti i pezzi devono incastrarsi per dare il via alle contrattazioni. Proprio per questo, Sainz vorrebbe accelerare i tempi, in modo da trovare presto una nuova scuderia con cui pianificare il futuro.

“Ovviamente stiamo parlando con altri team perché è quello che io e il mio management dobbiamo fare non avendo un lavoro per il prossimo anno. Stiamo parlando praticamente con tutti. Si tratta solo di approfondire i dettagli e di vedere quali sono le opzioni più realistiche, quali sono le migliori per me e per il mio futuro, ma oggi non ho nessuna notizia da darvi. L'unica cosa che vorrei dire è che, ovviamente, è giunto il momento di accelerare un po' le cose e speriamo di riuscire a risolvere la questione al più presto”.