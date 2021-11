F1 | Sainz: "Passo da Top 5, sono deluso per il risultato"

Alla felicità per l'ottima Sprint Qualifying di ieri fa da contraltare la mal celata delusione per il sesto posto sotto la bandiera a scacchi del GP di San Paolo nel volto e nelle parole di Carlos Sainz Jr. Il ferrarista sabato era riuscito a mettersi in luce sul tracciato di Interlagos, mettendo in difficoltà nelle prime fasi della qualifica sprint Max Verstappen e la Red Bull, conquistando un terzo posto sulla griglia di partenza della corsa odierna.

Al via, però, Carlos ha sofferto di un pattinamento importante degli pneumatici posteriori, che lo hanno lasciato quasi al palo mentre gli altri piloti lo sopravanzavano. Lando Norris, su tutti, ha avuto la peggio dopo un incontro ravvicinato con lo spagnolo a pochi metri dal via: dopo aver urtato l'anteriore destra della SF21 con la posteriore sinistra della sua McLaren, l'inglese ha riportato una foratura, vedendo la propria gara compromessa.

Sainz, al contrario, ha continuato la propria corsa senza alcun tipo di problema, senza però riuscire ad ingaggiare battaglia con la SF21 gemella di Charles Leclerc, saldamente in quinta posizione e "primo degli altri" alle spalle delle imprendibili Mercedes e Red Bull.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Intervistato dai microfoni di Mara Sangiorgio di Sky Sport F1, Sainz si dimostra schietto e genuino come sempre. Anzi, Carlos ci tiene subito a precisare che tra lui e Charles non ci sono problemi nonostante un momento di alta tensione in pista tra i due che avrebbe potuto sfociare in un remake del 2019. "Ho solo chiesto com’era la macchina per lui, non c’è da pensare male. Non dovevo essere in bagarre con Lando in Curva 1, sono partito davvero male.

Per lo spagnolo ci sono delle situazioni da andare ad analizzare a fondo, dal momento in cui afferma di aver eseguito tutte le indicazioni del giorno prima e che ottimi risultati avevano portato. "Penso che ho fatto la stessa procedura di ieri, ho fatto tutto uguale, ma dobbiamo capire perché abbiamo fatto tanto wheelspin, che è una di quelle cose che non capisco been perché la procedura è stata la stessa. Da lì in poi molto buon passo, buon tyre management, ma qui è difficile passare. Sono stato tutto il week end molto veloce ma è così".

Il risultato finale, tuttavia, è ciò che davvero lascia l'amaro in bocca a Sainz. "Volevo finire in Top 5. Oggi il passo e tutto il pacchetto era da Top 5, ho seguito Charles per tutta la gara ma in aria sporca è difficile avvicinarsi a meno di due secondi. Abbiamo un buon passo, ma quando lo perdi in partenza per due week end consecutivi come è stato in Messico e qui, quando sei stato più veloce tutto il weeek end ti lascia un brutto feeling. Continueremo a spingere e migliorare, L’importante è che sono veloce, sto migliorando gara dopo gara.

