F1 | Sainz: "Out lap lento per colpa di McLaren e Alpine"

Le sofferenze vissute in Messico ed in Brasile sembrano essere un lontano ricordo. Ad Abu Dhabi la Ferrari è tornata a recitare quel ruolo di seconda forza che improvvisamente era venuto meno negli ultimi due appuntamenti.

Dopo un venerdì che aveva lasciato gli uomini del team di Maranello con molti punti interrogativi, il sabato di Yas Marina ha dato le risposte che in molti cercavano.

Certo, la F1-75 non è mai sembrata in grado di lottare con la Red Bull per la conquista della pole ed in gara sarà da comprendere come verrà gestito il degrado gomme, ma l’aver monopolizzato la seconda fila davanti alle Mercedes ha fatto tirare un sospiro di sollievo agli uomini in rosso.

Charles Leclerc ha sfiorato il secondo tempo e per soli 40 millesimi non è riuscito ad insidiare Sergio Perez, mentre Carlos Sainz, apparso decisamente a proprio agio con la sua monoposto rispetto al monegasco, è mancato proprio nel momento decisivo chiudendo con il quarto crono ed un gap di 4 decimi dal due volte iridato.

“Non ho fatto nessun grande errore” ha dichiarato Sainz a fine sessione. “Sono stato molto veloce per tutta la qualifica. Peccato per l’ultimo tentativo nel Q3 perché ho dovuto fare un outlap molto lento perché avevo una McLaren e una Alpine davanti che andavano pianissimo nell’ultimo settore e non sono riuscito a portare le gomme in temperatura”.

“Per questa ragione ho perso un po' dappertutto senza fare nessun grosso errore. L’importante, però, è che il passo c’è. Siamo veloci e domani partiremo da una buona posizione”.

Carlos ha poi voluto sottolineare il grande lavoro svolto dal team nel ribaltare un assetto che fino a ieri aveva creato qualche grattacapo soprattutto nella simulazione gara.

“Non siamo messi così male. Oggi abbiamo fatto un passo avanti rispetto al venerdì. È vero che in gara fatichiamo di più, ma ci proveremo”.

Sainz, infine, ha dichiarato di aver ben chiaro quale sarà l’obiettivo prioritario per la gara di domani: tenere le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell a bada.

“La Red Bull è molto forte, ma le Mercedes partono dietro noi. Avremo una bella opportunità di finire davanti a loro in campionato”.

“In partenza dovrò fare attenzione a Charles che scatterà davanti a me, ma potrò provare ad essere aggressivo con Checo e Max. Sappiamo che anche finendo terzo e quarto davanti alle Mercedes arriveremo davanti a loro in campionato. Domani sarà una gara lunga, la strategia ancora non è chiara e potrà succedere di tutto”.