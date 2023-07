F1 | Sainz: "Oggi fatto il massimo, domani puntiamo al podio"

La qualifica di Silverstone si è conclusa con un quinto posto per Carlos Sainz, dietro al compagno di squadra ma, soprattutto, alle spalle delle due McLaren, la vera sorpresa del sabato inglese. Tuttavia, per quanto l’obiettivo sia sempre quello di piazzarsi quanto più avanti possibile in griglia di partenza, lo spagnolo non sembra insoddisfatto del risultato, perché crede che la Rossa abbia espresso il suo potenziale in condizioni particolari.

Nel complesso, non sono state qualifiche facili, già a partire dalla Q1, complice il fatto che a tre minuti dal termine la pista stava migliorando e tutti volevano registrare un tempo con un altro set di pneumatici. In casa Ferrari la tensione si è alzata nel momento in cui Sainz, uscito davanti dai box, è stato costretto a lasciare la posizione al compagno di squadra in pit lane, il quale in questo fine settimana aveva la priorità in qualifica.

Sainz ha spiegato che in quel momento non era arrabbiato, ma la tensione ha avuto la meglio, soprattutto perché trovandosi a centro gruppo il rischio sarebbe stato quello che nel terzo settore si sarebbe poi ritrovato nel traffico, dovendo rallentare vistosamente.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Non ero arrabbiato, era solo un momento di alta tensione, di alta pressione, con la possibilità di uscire dalla Q1 senza fare un giro a causa della bandiera a scacchi che ci ha fatto aspettare molto nell'ultima curva. A un certo punto ho dovuto fare un giro. Altrimenti non avrei fatto un giro”, ha raccontato lo spagnolo illustrando anche i motivi per cui prima della chicane ha nuovamente superato il compagno di squadra, che a sua volta era stato sopravanzato anche da altre monoposto.

“C'è una regola che un fine settimana vado prima io, un altro fine settimana va prima lui. E questo fine settimana era il suo turno di stare davanti. E io ho dovuto cedere sempre la posizione in pit lane. Ovviamente, quando si è indietro nelle qualifiche, si ha più fretta di fare un giro. E io ho rischiato di non fare un giro. Ecco perché ho dovuto... Ecco perché sono dovuto andare”.

Sainz non si è detto completamente sorpreso della prestazione della McLaren, la quale generalmente con condizioni di fresco riesce sempre a dare qualcosa in più sul giro secco, un po’ come era già accaduto anche a Barcellona. Il pacchetto di aggiornamenti ha poi ulteriormente aiutato ad aggiungere carico aerodinamico che ha pagato nella giornata di oggi. “Sul giro secco sono sembrati sicuramente molto veloci oggi. Ed è stato incredibile il progresso che hanno fatto di recente, hanno apportato molti aggiornamenti, un po' come noi”, ha spiegato lo spagnolo, spiegando come, Austria a parte, sulla lunga distanza la McLaren abbia spesso sofferto.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Credo che sia una pista in cui le McLaren dovrebbero sempre andare bene, perché sono straordinarie nelle curve ad alta velocità. Ora si tratta di vedere com'è il ritmo di gara, di solito faticano con il degrado, un po' come noi. Abbiamo lo stesso tipo di problemi. Vediamo quindi chi la spunterà domani. Credo che entrambi saremo sotto pressione da parte delle Mercedes, che ieri aveva un ottimo passo gara nelle simulazioni”.

Per quanto riguarda la propria prestazione, il Ferrarista si è comunque detto soddisfatto del passo e del comportamento mostrato dalla vettura, sottolineando come il layout e le condizioni del tracciato abbiano influenzato il risultato odierno: “Penso che in termini di passo e feeling con la vettura non era male, è solo che non ci aspettavamo di avere le due McLaren davanti, perché oggi sono andate molto bene. Ma in generale, in termini di performance è più o meno quello che ci aspettavamo. Magari le condizioni erano un pochino difficili per noi, ma è andata così”.

“Le condizioni del tracciato contano molto. Quest’anno con condizioni miste stiamo faticando un pochino, penso che a Barcellona, Canada, Austria e qui ci sono sempre state queste condizioni miste e le McLaren sembrano adattarsi bene. Ma l’ultimo giro era in condizioni di asciutto e loro hanno fatto un ottimo tempo. Stanno trovando la loro strada, anche se chiaramente potrebbe essere legato al circuito”.

Per la gara ora l’obiettivo è battere quantomeno McLaren e Mercedes, in modo da poter puntare al podio con entrambe le vetture: “La speranza sarebbe di ripetere il risultato dell’anno scorso! Ma sappiamo che siamo sei-sette decimi più lenti della Red Bull, quindi se non succede nulla, sarà molto complicato. Ci concentriamo sul battere le McLaren domani, andremmo a podio. Ma dobbiamo battere anche la Mercedes, ieri avevano un buon passo. Noi seguiremo le McLaren, la Mercedes seguirà McLaren e noi, quindi sarà una gara emozionante”.