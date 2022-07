F1 | Sainz, nuova power unit: partirà dal fondo al Ricard

La centralina non era che l'inizio. Carlos Sainz Jr. dopo aver sostituito la componente nella giornata di ieri ed essere entrato in penalità (10 posizioni) per aver inserito la terza unità della stagione, oggi ha smarcato un'intera power unit dopo i danni subiti a quella che ha usato al Gran Premio d'Austria di due settimane fa.

L'introduzione del nuovo "cuore" della sua F1-75, con tutte le sue componenti del caso, porterà Carlos a partire dall'ultima posizione della griglia di partenza nella gara che scatterà alle ore 15:00 italiane di domani.

Nel corso delle Libere 3 il madrileno della Ferrari ha smarcato una power unit completa e totalmente nuova. Parliamo di motore termico - il quarto della stagione - MGU-H, MGU-K e turbo.

Se la Ferrari si fosse limitata a sostituire solo la centralina, così come ha fatto nella giornata di ieri, Sainz avrebbe dovuto scontare solo 10 posizioni in griglia, ma con la nuova power unit dovrà scattare dal fondo.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Charles Leclerc era stato costretto a fare la stessa cosa al Gilles Villeneuve di Montreal, sede del Gran Premio del Canada. Il tracciato nordamericano era uno dei più favorevoli per tentare una rimonta. Per Sainz, invece, la situazione potrebbe essere più complicata.

Nel corso delle ultime edizioni il Paul Ricard è spesso stata pista ostica per le grandi rimonte dal fondo, sebbene in questo caso Carlos sia in possesso di una monoposto decisamente più prestazionale di gran parte dello schieramento.

Vedremo poi se lo spagnolo prenderà comunque parte alle qualifiche per cercare di aiutare Leclerc nelle fasi più importanti, ad esempio la Q3, regalandogli una scia decisiva ai fini dell'assegnazione della pole position del Gran Premio di Francia.

Così come Sainz, anche Kevin Magnussen ha smarcato una power unit completamente nuova nel corso del terzo turno di prove libere. Così come per lo spagnolo della Ferrari, anche per il danese del team Haas F1 scatterà dal fondo dello schieramento per aver aggiunto alla propria rotazione elementi della power unit - motore termico compreso - che vanno oltre ai limiti consentiti dal regolamento sportivo.

Da segnalare inoltre che sulla Ferrari F1-75 numero 55, quella di Carlos Sainz, sulla Alpine A522 numero 14 di Fernando Alonso e sull'AlphaTauri AT03 numero 22 di Yuki Tsunoda è stato montato il terzo cambio della stagione. Dal quarto in poi, tutti e tre i piloti in questione saranno penalizzati.