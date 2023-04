F1 | Sainz: "Non solo addii in Ferrari, anche noi stiamo assumendo"

Dopo l’addio di David Sanchez annunciato qualche settimana fa in direzione McLaren, alla vigilia del weekend in Azerbaijan è arrivata la conferma del passaggio di Laurent Mekies in AlphaTauri, dove assumerà la direzione del team. Tuttavia, al momento non è ancora arrivata una data precisa perché ci sono ancora delle questioni contrattuali da risolvere tra la Ferrari e l’ingegnere francese, regolarmente in pista con i colori del Cavallino durante questo fine settimana.

Sia il Team Principal che i piloti della Rossa hanno rimarcato le qualità di Mekies, sottolineando che nell’arco di una carriera lavorativa ci sono delle opportunità che si devono cogliere, proprio come quella giunta al tavolo del transalpino.

“[Mekies] È una persona fantastica, una figura molto forte. Sta facendo un passo avanti nella sua carriera e non posso che essere felice per lui. Quando ti viene offerto un ruolo così importante, credo che tu debba accettarlo”, ha raccontato Sainz in merito al futuro addio del direttore sportivo Ferrari, ruolo che ha ricoperto per cinque stagioni.

Nonostante gli addii eccellenti degli ultimi mesi, che si sommano a quelli di personaggi impegnati dietro le quinte, Carlos Sainz nutre fiducia per il futuro, perché sa che sta arrivando personale per sostituire coloro che, invece, hanno lasciato la Scuderia nell’ambito della ristrutturazione del team.

“Anche noi stiamo anche assumendo personale, non è che stiamo solo perdendo [persone]. Stiamo facendo del nostro meglio per ristrutturare la squadra per renderla più forte. Sono sicuro che ci saranno persone che arriveranno per compensare le ultime perdite che abbiamo avuto. È solo che a volte le perdite avvengono più rapidamente rispetto al tempo necessario per riuscire ad assumere nuove persone”.

"Ma sono fiducioso in merito all'approccio di Fred [Vasseur], il management e del modo in cui vengono gestite alcune cose, perché vedo anche buone cose in arrivo", ha poi aggiunto lo spagnolo.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Tornando alla pista, per il fine settimana è previsto un nuovo format che include due sessioni di qualifiche per le due gare, la sprint e quella “classica” da trecento chilometri. Un format che chiederà ancora più impegno da parte di team e piloti, i quali dovranno essere bravi nel trovare rapidamente confidenza nella vettura dato il poco tempo a disposizione per sistemare il set-up.

“Penso che il formato sia differente dall’anno scorso, servirà un approccio leggermente differente, ma siamo qui per correre e per essere competitivi”.

“Le qualifiche del sabato saranno complicate, soprattutto svegliarsi al mattino e andare direttamente in Q1. Dovrò fare un bel warm up, magari una doccia fredda in modo da essere davvero pronto”, ha detto scherzando Sainz.

“Dopo le qualifiche ci sarà la sprint. Sarà entusiasmante, più giri d’azione durante il weekend. Sicuramente sarà più difficile dal punto di vista mentale e fisico per noi piloti, ma se rende i tifosi e i media contenti e se rendere il prodotto migliore, allora lo faremo”.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La sosta di tre settimane dopo il Gran Premio d’Australia si è rivelata utile per analizzare i dati e le modifiche che erano state apportate prima del weekend di Melbourne, appuntamento per cui si era scelto un approccio leggermente differenti in tema di assetti. Sainz è convinto che quelle modifiche abbiano dato il loro effetto, aiutando la SF-23 a comportarsi meglio in gara, punto dolente per il Cavallino in questo avvio di stagione.

“Dopo queste tre settimane conosciamo meglio la nostra macchina, siamo riusciti a fare delle buone analisi, sappiamo la direzione in cui andare in futuro per il nostro programma degli sviluppi. Identificare i punti deboli della nostra vettura era l’obiettivo primario, poi capire i punti di forza dei nostri rivali, in questo caso Red Bull. Stiamo facendo del nostro meglio per riuscire a duellare con loro il più in fretta possibile”.

“Le chance per questo weekend dovrebbero essere simili a quelle che avevamo in Australia. A Melbourne abbiamo preso una direzione leggermente differente per quanto riguarda il set-up, qualcosa che sembra aver funzionato, eravamo piuttosto veloci in gara. Speriamo di poter andare in quella direzione ed essere più competitivi in questo weekend”, ha poi aggiunto il madrileno.