F1 | Sainz: "Non siamo i migliori, ma siamo più vicini che a Spa"

Dopo le ultime due batoste di Spa-Francorchamps soprattutto e di Zandvoort, la Ferrari si avvicinava al weekend della gara di casa, a Monza, con la consapevolezza di dover giocare in difesa. In questa stagione, i lunghi rettilinei sono stati il terreno di caccia della Red Bull, quindi il tempio della velocità brianzolo sembrava fin troppo congeniale alle caratteristiche della RB18.

Nonostante questa prudenza più che motivata, il venerdì del Gran Premio d'Italia ha regalato una gradita sorpresa agli uomini del Cavallino, che in realtà si sono ritrovati ad essere molto più competitivi di quanto avrebbero sperato alla vigilia. Dopo una doppietta nel turno inaugurale, nel quale però Max Verstappen è stato ostacolato nel suo giro migliore con le gomme soft, Carlos Sainz ha concesso il bis anche nel turno pomeridiano, mettendosi dietro proprio l'olandese per una manciata di millesimi.

"E' stata una giornata positiva. Venendo da Spa, una pista a basso carico sulla quale abbiamo sofferto un po', non ci aspettavamo di essere molto competitivi qui, ma devo dire che fin dalla FP1 la macchina si è trovata in una finestra molto migliore", ha detto un Sainz sorridente a fine giornata ai microfoni di Sky Sport F1 HD.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"I tempi ci venivano più semplicemente e il cronometro non mente. E' stata una sorpresa positiva. Questo non significa che siamo i più veloci, specialmente nel long run, ma almeno siamo più vicini rispetto a prima", ha aggiunto, lasciando intendere che sul passo gara forse la Red Bull ha ancora qualcosina in più rispetto alle Rosse.

Come già accaduto proprio in Belgio, saranno tante le penalità sulla griglia legate alla sostituzione di elementi della power unit. Tra quelli che arretreranno c'è anche il figlio d'arte spagnolo, che però sarà in ottima compagnia, visto che nell'elenco dei penalizzati figurano anche i due piloti Red Bull ed il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

"Dobbiamo vedere come queste penalità rimescoleranno lo schieramento, perché ci sono alcuni piloti che prenderanno 5 posizioni, altri 10 ed altri 15. Alcuni partiranno in fondo, quindi dovremo vedere come sarà la griglia e poi cosa riusciremo a fare", ha concluso il ferrarista.