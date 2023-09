F1 | Sainz: "Non sacrifichiamo Monza per fare esperimenti"

Carlos Sainz è pragmatico. Non vuole illudere i tifosi del Cavallino prima del GP d’Italia, anche se lo spagnolo, sotto sotto, nutre la fiducia che Monza possa certamente essere migliore rispetto alla deludente Zandvoort. Ma senza proclami, restando con i piedi ben piantati per terra. Il madrileno lascia intendere che la Scuderia si sta dedicando con tutte le energie alla monoposto 2024 e il resto della stagione servirà a fare esperimenti utili al prossimo anno, senza dimenticare che c’è un piazzamento nel mondiale Costruttori da conseguire. Una coincidenza di intenti che non sarà facile far coesistere, facendo delle scelte mirate in una direzione piuttosto che nell’altra.

Monza non farà parte degli esperimenti, davanti al proprio pubblico la Ferrari cercherà di mostrare il suo volto migliore. Poi sulla SF-23 vedremo degli aggiornamenti fino ad Austin, ma non è detto che saranno delle soluzioni per migliorare le prestazioni o per fare esperimenti utili al prossimo anno…

“Sappiamo quello che abbiamo sbagliato. E non è un caso che stiamo passando delle ore al simulatore con l’obiettivo di capire: sappiamo che la macchina di F1 si fabbrica all’ultimo momento cercando di portarsi dietro le informazioni che derivano dalle simulazioni”.

Questo guardare al futuro lascia intendere che il problema dell’usura delle gomme precoce sia congenito alla macchina e che non possa essere risolto nel corso della stagione?

“Ci sono dei circuiti dove il problema è stato meno evidente che in altri. Dove c’è stato poco degrado di gomme siamo stati competitivi: l’esempio è dato dall’Austria dove siamo andati forte in tutto il weekend e da Spa dove la macchina è andata bene. Su piste come Barcellona i problemi di usura erano già emersi al venerdì e poi li abbiamo ritrovati in gara. Stesso discorso vale per Zandvoort e l’Ungheria. Credo il problema stia dentro alla macchina, ma ci sono piste dove si vede di più che in altre”.

“A Monza dovremmo andare meglio perché di solito non c’è molto vento, non ci sono curve lunghissime ed è un circuito di efficienza aerodinamica: un qualcosa di più simile a Spa. Io sono un po’ più ottimista, ma quest’anno ho sbagliato così tante previsioni che preferiscono non azzardarne più”.

Hai l’obiettivo di arrivare davanti a Charles?

“No, il mio obiettivo è di fare il massimo dei punti per la squadra e poi se sarò davanti o dietro a Charles sarà irrilevante, visto che non stiamo lottando per il mondiale. L’obiettivo numero uno della stagione è continuare a fare i test per la macchina del prossimo anno, anche se dobbiamo sacrificare dei venerdì per imparare alcune cose per il futuro. È più importante compromettere un risultato per avere informazioni del prossimo anno che essere una posizione avanti o indietro in campionato”.

Ma al simulatore puoi già “guidare” alcune soluzioni del 2024?

“Prima devi replicare al simulatore tutti i parametri della macchina di quest’anno. Una volta che riesci a ottenere questi dati puoi cambiare i parametri al simulatore per andare oltre i problemi che abbiamo oggi, tipo la sensibilità della vettura al vento o la difficoltà sui tracciati ad alto carico. A quel punto è possibile alterare il simulatore per puntare a una macchina che ti dia più confidenza e sia più stabile, con un bilanciamento migliore”.

“Fatto questo è possibile trovare un vantaggio di performance che si prova a trasferirle in galleria del vento e nella macchina 2024. È così che si lavora in F1 da diversi anni, ma non c’è solo il simulatore, ma tantissimi altri programmi di simulazione che aiutano a crescere. Ma nonostante tutto la cosa più importante resta il lavoro in pista, per cui sarà importante provare delle cose al venerdì che magari si potranno applicare alla rossa del prossimo anno…”.

Nelle piste che mancano quali si adattano di più alla Ferrari?

“Ripeto quello che ho detto prima, avevo fatto delle previsioni in cui credevo che saremmo andati forte e poi non è stato così, per cui preferisco non azzardare pronostici. Quest’anno Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin e a volte l’Alpine e anche Williams siamo tutte in un decimo. E non sai se quel decimo va nella tua direzione o in quella degli avversari, per cui è meglio non fare pronostici. Dobbiamo puntare a weekend come in Austria e Spa, ma se guardi l’andamento della stagione Ferrari puoi capire da solo dove potremmo andare meglio…”.

Sacrificherete anche Monza?

“No, Monza è una pista particolare che deve essere preparata e non dimentichiamoci che c’è un Mondiale Costruttori che non dobbiamo perdere di vista. Bisognerà trovare un giusto bilanciamento fra i test da eseguire per il prossimo anno e i risultati da conseguire quest’anno. Importante, quindi, sarà scegliere bene i weekend in cui potrai permetterti di fare esperimenti. Monza non è appuntamento per fare dei test. E anche Singapore è una pista particolare, mentre bisognerà aspettare piste più normali per fare gli esperimenti”.

C’è chi già guarda alle future monoposto del 2026: Carlos non guarda così lontano, la sua attenzione è più polarizzata a oggi…

“Rispetto allo scorso anno seguire la macchina che ti precede è diventato più difficile. Nel 2022 con F1 avevamo fatto un bel lavoro che aveva prodotto gare belle e spettacolari, mentre ora la cosa sta peggiorando e andrà sempre peggio nel 2024 e 2025”.

Lo spagnolo tocca un altro tema che spesso viene tenuto sotto traccia…

“Queste macchine dal punto di vista fisico sono molto impegnative. La rigidezza degli assetti si ripercuote sulla schiena dei piloti. La F1 sta cercando le prestazioni e quanto più vai rigido e tanto vai più forte. Il risultato è sono diversi i piloti che hanno cominciato ad avere problemi alla schiena”.

Correte a Monza con una livrea celebrativa per il successo della 499P a Le Mans. Vorresti correre la 24 Ore?

“Ce la vedo nella mia carriera. Spero di restare ancora molto a lungo in F1, ma è un passaggio naturale e Le Mans può essere un’opzione del futuro, ma vedo anche altre cose…”.

La Dakar?

“Magari. Vedremo dove mi porterà la testa fra dieci anni”.

Beh fare una Dakar con tuo padre potrebbe essere una bella sfida?

“Mah chi sarebbe il pilota? Io non sono disposto a fare il suo copilota e nemmeno lui penso sia disposto a essere il mio navigatore. Se la dovessimo fare dovremmo correre uno contro l’altro. Ma lì non ho molto da fare contro di lui”.