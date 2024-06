F1 | Sainz: "Non ho firmato, restano in ballo Audi e Williams"

Il prolungamento di contratto di Sergio Perez ha chiuso definitivamente le porte della Red Bull, ma la notizia non ha colto di sorpresa Carlos Sainz. “Lo sapevo già da un po', ovviamente, quindi non è stato un annuncio giunto inatteso”. Anche in casa Mercedes (pur mancando ancora notizie ufficiali) sembrano avere altri piani, lasciando Sainz nella difficile posizione di dover scegliere tra un contatto a lungo termine con Audi o puntare nel breve periodo sulla Williams. Carlos, però, non si sbilancia, lasciando intendere di non aver ancora preso alcuna decisione.

“L’unica cosa che posso dire è che non ho firmato nulla. Ho visto articoli sui media che sostengono il contrario, e sorrido pensando che tre mesi fa c’era chi mi vedeva già Mercedes. Poi è accaduto lo stesso con la Red Bull, ma quei sedili semplicemente non erano sul mercato. Sotto certi aspetti è anche divertente, questa settimana c’è chi ha detto che ho firmato con la Williams, e non sto parlando di chi è sui campi di gara in Formula 1, perché chi è qui sa bene quando c’è una firma o meno, è preoccupante che ci sia altra gente che scrive queste cose impunemente”.

Poi Sainz è entrato nel merito della sua situazione. “Sono ancora fermamente convinto che in Formula 1 per avere successo sia necessario un progetto a medio-lungo termine – ha spiegato - non credo sia possibile andare in una squadra, vincere al primo anno e poi salutare tutti, non è così che funziona. Credo che sia necessario valutare cosa accadrà nei prossimi quattro anni, dal 2025 al 2028. Ci sarà il grande cambiamento regolamentare del 2026, una vera a propria lotteria che impedisce oggi di poter saper chi sarà competitivo. Quindi, c’è chi vede la mia situazione molto difficile pensando al 2025 e 2026, ma credo che nel ’25 i valori in campo saranno più o meno chiari, mentre nel ’26 ci potranno essere delle sorprese”.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sainz conferma di non essere frustrato dalla situazione in cui si trova. “Posso scegliere dove poter andare, non c'è nessuna vera frustrazione. Ovviamente, il mio obiettivo è sempre quello di vincere ed essere nella migliore posizione possibile, ma ci sono tanti aspetti che determinano le scelte delle squadre, e questo rende lo scenario molto più complicato rispetto a quanto si percepisce dall’esterno. Se si ha la possibilità di conoscere le dinamiche interne si comprende come ci siano sempre dei motivi dietro le scelte che vediamo. Ormai sono in Formula 1 da qualche anno, so come funziona”.

Per Carlos le vicende di mercato e gli obiettivi sportivi sono due contesti ben divisi. C’è chi lavora per lui in ottica futura, e la sua attenzione è più che mai sul presente.

“Ho ancora molte gare da fare in Ferrari e sono concentrato per massimizzare questa opportunità. So di poter puntare al podio ogni fine settimana, di poter arrivare in pista senza pormi riserve sul risultato del weekend, e questa è una bella sensazione”.

Un ottimismo, quello di Sainz, che si sposa bene con le sue premesse alla vigilia del weekend di Montreal, pista sulla quale secondo Carlos la Ferrari dovrebbe esprimersi bene.

“Vedo questo fine settimana come una buona opportunità, non mi aspetto il vantaggio che abbiamo avuto a Monaco perché siamo su un circuito con condizioni più ordinarie, ma allo stesso tempo credo che ci sarà un buon equilibrio tra noi, Red Bull e McLaren, quindi aspettiamo con fiducia i primi riscontri, poi vedremo”.