F1 | Sainz: "Non devo dimostrare niente, sanno tutti quanto valgo"

Quella di oggi è stata inevitabilmente una giornata particolare per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo ha toccato con mano per la prima volta il frutto di un lungo inverno di lavoro, mettendosi per la prima volta al volante della SF-24 nel breve Shakedown di Fiorano che ha seguito la presentazione. A rendere un po' agrodolce una giornata solitamente ricca di aspettative c'è però il fatto che, comunque vadano le cose, il figlio d'arte è già certo che questo sarà il suo ultimo anno a Maranello, visto che il Cavallino ha già annunciato l'ingaggio di Lewis Hamilton per il 2025. E inevitabilmente la chiacchierata che ha avuto modo di fare con i media si è indirizzata molto verso il tema del suo futuro e di come ha preso questa situazione.

Il tuo telefono è suonato molto nelle ultime settimane?

"Ovviamente è stato un periodo impegnativo, soprattutto nelle ultime due settimane. Beh, prima di tutto, ho ricevuto molti messaggi di supporto e molti messaggi... messaggi carini durante le ultime due settimane, e vorrei ringraziare molto il mondo della F1 e anche gli amici a casa, che mi hanno sostenuto e incoraggiato molto. Ma sì, a parte questo, sono impegnato con il lancio, con la prima gara, con i miei ingegneri e con i preparativi".

Cosa provi a dover lasciare la squadra che è il sogno della maggior parte dei piloti? Ti immaginavi un futuro più lungo a Maranello?

"Beh, prima di tutto credo di sentirmi molto privilegiato di far parte della Ferrari e di avere ancora un anno davanti a me, che vorrà dire aver fatto un totale di quattro anni come pilota della Scuderia Ferrari. Se a questo si aggiunge il fatto che ho vinto delle gare per la Ferrari, che ho fatto delle pole position, che sono salito sul podio, penso di aver aiutato questa squadra a progredire sulla griglia e a diventare una squadra migliore. La mia sensazione complessiva di questi quattro anni è decisamente positiva. E non vedo l'ora di vedere cosa mi riserverà il futuro, perché sono sicuro che ci saranno belle cose".

Quanto consideri questa stagione un'occasione per metterti in vetrina e dire gli altri team: "Guardate, questo è ciò che posso fare davvero"?

"Onestamente, non credo di aver bisogno di una nuova stagione dimostrarlo o mostrare a tutti di cosa sono capace. Sono nove anni che sono in F1. E credo che in nove anni, soprattutto negli ultimi tre in un top team come la Ferrari, tutti abbiano visto più o meno di cosa sia capace. Ovviamente, è sempre una nuova opportunità e speriamo in una macchina migliore, più performante, che ci permetta di brillare più dell'anno scorso soprattutto in gara. E con una macchina migliore, potremo fare delle gare migliori, una migliore strategia, una migliore gestione delle gomme. Quindi sì, non vedo l'ora di capire cosa possiamo ottenere dalla macchina di quest'anno".

Cambia qualcosa in termini di pressione e di stress o è sempre tutto uguale?

"Penso che la quantità di pressione che metterò a me stesso, alla squadra, ai miei ingegneri e a tutte le persone coinvolte sarà esattamente la stessa. La fame di vincere le gare, la fame di diventare campioni, non cambia solo a causa di ciò che accadrà nel 2025. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Quest'anno abbiamo tutti le stesse ambizioni. E il fatto che non sarò un pilota della Scuderia Ferrari nel 2025 non significa che non vogliamo diventare campioni insieme quest'anno o vincere delle gare quest'anno. Inoltre, penso che sarà esattamente la stessa cosa. Se non altro, posso concentrarmi ancora di più sul presente e concentrarmi di più gara per gara, assicurandomi di avere la macchina ed il feeling migliore, senza dovermi concentrare così tanto sullo sviluppo e sul futuro".