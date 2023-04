F1 | Sainz: "Limito solo i danni. Non ho fiducia nella SF-23"

Carlos Sainz Jr. è in difficoltà. La Sprint Race di questo pomeriggio tenutasi a Baku, sede del Gran Premio di Azerbaijan, ha confermato già quello che si era visto ieri nell'unico turno di prove libere effettuato e nelle qualifiche per la gara svolte ieri pomeriggio.

Sainz ha lottato per la prima parte della Sprint Race con le Mercedes. E' riuscito a tenere dietro quella di un irriconoscibile Lewis Hamilton, ma non ha mai avuto una vera opportunità per avvicinare la W14 di George Russell, quarto alla fine.

Dunque, il madrileno della Ferrari si trova attualmente in un limbo che lo costringe a limitare i danni mentre cerca di adattare il proprio stile di guida alla SF-23 e a sfruttarne così - almeno parzialmente - i punti forti.

"Sì, ho limitato i danni, esattamente. Per il momento è la cosa principale dopo un weekend molto difficile, strano, intenso dal punto di vista mentale. Guidare una macchina che non ti dà fiducia, su una pista come questa, rende difficile ogni giro che faccio".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, lotta con George Russell, Mercedes F1 W14, davanti a Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Sto facendo piccoli progressi facendo piccoli cambiamenti per cercare di avvicinarmi a quello che sta facendo Charles [Leclerc], ma è vero che non posso cambiare nulla sulla macchina per migliorarla. Sono un po' incastrato in questa posizione".

Da quando Ferrari ha deciso di cambiare filosofia negli assetti, la SF-23 è tornata molto competitiva sul giro secco. In gara, invece, i soliti problemi riaffiorano di pista in pista. Poco importano le caratteristiche, perché le Rosse si confermano sempre troppo aggressive sulle gomme.

"Penso che in qualifica i cambiamenti di set up stiano pagando. Charles sta confermando in qualifica che la macchina ha del bel potenziale sul giro secco. In gara oggi non mi sono trovato bene, non ho visto grandi progressi".

"Stavamo andando entrambi un po' indietro e anche la Mercedes ha avuto poco degrado. All'inizio stavo per prendere il DRS nei suoi confronti, ma alla fine della gara è andato via. Quindi vuol dire che abbiamo ancora del lavoro da fare per la gara".