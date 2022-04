F1 | Sainz: "La Ferrari ha gradito le scuse di Ricciardo"

Per Carlos Sainz Jr. anche il Gran Premio dell'Emilia Romagna è stato un appuntamento da dimenticare. Dopo il prematuro ritiro al Gran Premio d'Australia, il madrileno della Ferrari è stato costretto a uscire di scena dopo poche centinaia di metri anche a Imola a causa di un contatto innescato da Daniel Ricciardo.

Dopo l'urto tra la ruota anteriore destra della McLaren numero 3 e la posteriore sinistra della Ferrari numero 55, Sainz è rimasto bloccato nella ghiaia e non ha potuto fare altro che ritirarsi, mentre Ricciardo è riuscito a proseguire la corsa, sebbene ripartendo dall'ultima posizione.

Per Sainz, dunque, si è trattato del secondo ritiro consecutivo. Questo è stato reso ancora più amaro dal fatto che nelle ultime 2 uscite era apparso molto più competitivo rispetto a quanto visto a Sakhir e a Jeddah.

Subito dopo il gran premio, Daniel Ricciardo è andato al garage Ferrari per chiedere scusa a Sainz. Un gesto che è stato molto apprezzato dal box del Cavallino Rampante.

"Questo dice molto di Daniel come atleta e come sportivo. Sebbene abbia dovuto affrontare una gara difficile, è subito voluto venire al mio box per scusarsi", ha dichiarato Sainz.

"C'erano tutti i miei meccanici lì con me e tutti lo abbiamo ringraziato per il gesto. Per questo non c'è alcun rancore con Daniel per quello che è successo. Poteva davvero succedere a chiunque, ma purtroppo è accaduto a me. Peggio ancora perché è avvenuto subito dopo il ritiro di Melbourne. Ma le cose stanno così. L'incidente ha una dinamica chiara. Penso che chi vede l'incidente dall'onboard, non ha alcun dubbio. E' tutto molto chiaro".

Sainz, poi, ha proseguito: "Sono stati due incidenti completamente differenti, gli ultimi che ho avuto, ma dall'esito molto simile. Alla fine non sono mai riuscito a fare la gara. E, per me, sarebbe stato molto utile finire i gran premi".

"Alla fine il risultato non fa nemmeno così male. Però vedendo quanti giro ho perso su questa macchina è un vero peccato. La cosa peggiore è che si tratta di due ritiri consecutivi perché, nel corso della stagione, ci sarà sempre una gara in cui fai un errore e ci sarà sempre una gara in cui vieni sbattuto fuori".

"Per me, purtroppo, è successo in maniera consecutiva. Ed è per questo che fa molto male ed è difficile da accettare. Ma speriamo di averli smarcati a inizio stagione, per poi poterci concentrare sul resto dell'anno", ha concluso il pilota della Ferrari.