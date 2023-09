F1 | Sainz in pole: "Sensazione fantastica, domani voglio vincere"

2019, 2022 e 2023. Tre edizioni, tre pole position consecutive da parte della Ferrari. Anche quest’anno il team del Cavallino ha messo la propria firma sulla prima casella di Singapore, ma non con Charles Leclerc, autore della pole nelle precedenti due occasioni, bensì con Carlos Sainz.

Come a Monza, lo spagnolo ha registrato il miglior tempo della sessione, conquistando una pole position che lo mette in un’ottima posizione anche dal punto di vista strategico in vista della gara. Dopo un primo tentativo concluso con un ampio vantaggio di oltre due decimi e mezzo, nel secondo run i margini si sono assottigliati, passando ai 72 millesimi finali che gli hanno assicurato la pole position.

Al suo fianco non ci sarà l’altra SF-23 del compagno di squadra, suo malgrado protagonista di una sbavatura nell’ultimo settore, complice un episodio di sovrasterzo in uscita dalla chicane: in prima fila, infatti, ci sarà George Russell, capace di strappare il secondo posto a Leclerc proprio nelle battute finali della qualifica.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Glenn Dunbar

Un weekend per ora estremamente positivo per Sainz che, esattamente come una settimana fa in Italia, si è trovato a suo agio con la monoposto sin dalla prima sessione di libere, piazzandosi costantemente nelle prime posizioni.

“Sì, un po' come a Monza, ho iniziato a sentire fiducia nella vettura sin dalla FP1 e ho messo insieme i pezzi nella Q3, concentrandomi solo sul fatto di non commettere errori in quel giro. Mantenere la pulizia qui a Singapore di solito dà i suoi frutti. È stata una sessione un po' movimentata per tutti, ma abbiamo mantenuto la concentrazione, fatto un buon giro alla fine e ottenuto un'altra pole position”, ha raccontato il madrileno, sottolineando a fare la differenza sia stata la pulizia di guida, registrando comunque il record nel primo e nel terzo settore. In particolare, nel terzo intertempo è l’unico a essere sceso sotto il 25.8.

Su una pista dalle caratteristiche più congeniali alla SF-23, date le numerose curve lente, a cui si aggiungono tante zone di trazione e allunghi piuttosto brevi, lo spagnolo non si è lasciato sfuggire l’opportunità di centrare un’altra pole. “Credo che sia la storia, un po' quella del nostro anno. Abbiamo una macchina molto buona in certe piste e in certe condizioni, come in un giro, e in questo tipo di curve corte e rapidi cambi di direzione, la nostra macchina sembra essere molto buona”.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Anche questo fine settimana, un po' come a Monza. Sappiamo che il nostro punto debole è sempre il passo di gara ed è lì che paghiamo sempre il prezzo, ma credo che la squadra abbia fatto un ottimo lavoro negli ultimi due fine settimana per capire il pacchetto, capire la macchina. E credo che stiamo facendo dei progressi, tenendo conto che questo circuito si è sempre adattato bene alla Ferrari”.

“Il passo gara è un po' un punto interrogativo. Non è come al venerdì che si può imparare molto. Ma sì, di solito la Mercedes è un po' più veloce di noi il giorno della gara, hanno una strategia diversa con le gomme che dovremo tenere d'occhio. Ma se mi concentro sulla mia gara, mettendo insieme un buon primo stint e un buon stint sulle hard, penso che possiamo ancora puntare alla vittoria”.

Se la Ferrari prenderà il via dalla pole, dall’altra parte della barricata c’è una Red Bull fuori con entrambe le vetture in Q2, il che dà al pilota del Cavallino la chance di poter interrompere il dominio del team di Milton Keynes nel corso di questa stagione: “È una sensazione fantastica. E questo è l'obiettivo. Voglio dire, cercare di vincere domani. Daremo il massimo come ho fatto a Monza e speriamo che domani sia sufficiente”.